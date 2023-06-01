Con trai Lý Khôn Thành bất ngờ 'quay xe', tuyên bố ngừng tranh chấp tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân vì lý do này

Sao quốc tế 01/06/2023 10:19

Lý Trác Hiên cho biết sẽ không tiếp tục trách móc Lâm Tĩnh Ân hoặc tung hê chuyện mất mặt gia đình lên truyền thông.

Theo QQ đưa tin, Lý Trác Hiên - con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành - bất ngờ thông báo dừng việc tranh chấp tài sản thừa kế với Lâm Tĩnh Ân - vợ trẻ của cha. Anh không muốn gia đình phải chịu thêm những lời bàn tán từ dư luận.

Con trai Lý Khôn Thành bất ngờ 'quay xe', tuyên bố ngừng tranh chấp tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân vì lý do này - Ảnh 1
Lý Trác Hiên - con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành - bất ngờ thông báo dừng việc tranh chấp tài sản thừa kế với Lâm Tĩnh Ân

Con trai cố nhạc sĩ cho biết ban đầu không có ý định tranh giành thừa kế với Lâm Tĩnh Ân, nguồn cơn xuất phát từ việc cô thất hứa. Theo đó, trước khi Lý Khôn Thành qua đời, hai bên thống nhất chia đôi tài sản. Nhạc sĩ người Đài Loan cũng chỉ định bộ sưu tập đĩa cổ cùng tiền tác quyền nhạc của ông (khoảng 650.000 USD) sẽ do con cháu thụ hưởng, phần tiền thuộc về người thân sẽ được thống nhất quyên góp cho quỹ thiện nguyện.

Con trai Lý Khôn Thành bất ngờ 'quay xe', tuyên bố ngừng tranh chấp tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân vì lý do này - Ảnh 2
Lý Trác Hiên không muốn gia đình phải chịu thêm những lời bàn tán từ dư luận

Tuy nhiên, sau khi Lý Khôn Thành qua đời, Lâm Tĩnh Ân trở mặt, cô từ chối giao nửa tài sản như đã thỏa thuận và ép con cháu của chồng cũ phải thực hiện theo đúng di chúc, tức là Lâm Tĩnh Ân sẽ được hưởng toàn bộ tiền thừa kế. Từ đây, Lý Trác Hiên phát sinh nghi ngờ, yêu cầu Lâm Tĩnh Ân giải thích nguồn gốc của các giấy tờ thừa kế, tuy nhiên cô luôn trốn tránh. Đó cũng chính là lý do mà Lý Trác Hiên làm căng vụ việc để bảo vệ tài sản của cha.

Con trai Lý Khôn Thành bất ngờ 'quay xe', tuyên bố ngừng tranh chấp tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân vì lý do này - Ảnh 3
Lý Trác Hiên nghi ngờ Lâm Tĩnh Ân chiếm đoạt tài sản 

Trước đó, ngày 27/5, con trai Lý Khôn Thành tố cáo Lâm Tĩnh Ân lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Khi sức khỏe của Lý Khôn Thành giảm sút, cô không thông báo ngay cho người nhà mà chờ đến khi ông mất khả năng giao tiếp, vận động mới nói với con cháu cố nhạc sĩ.

Con trai Lý Khôn Thành bất ngờ 'quay xe', tuyên bố ngừng tranh chấp tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân vì lý do này - Ảnh 4
Lâm Tĩnh Ân và cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành 

Theo Lý Trác Hiên, Lâm Tĩnh Ân chỉ quan tâm hồi phục đôi tay của Lý Khôn Thành trong thời gian điều trị bệnh vì muốn ông có thể ký tên, điểm dấu vào giấy đăng ký kết hôn, di chúc để lại tài sản mà cô soạn sẵn. Lễ cưới ở bệnh viện cũng là Lâm Tĩnh Ân dàn dựng để che giấu âm mưu.

Con trai Lý Khôn Thành bất ngờ 'quay xe', tuyên bố ngừng tranh chấp tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân vì lý do này - Ảnh 5
Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì ung thư đại trực tràng

Lý Trác Hiên chia sẻ nhiều lần cố thuyết phục Lâm Tĩnh Ân ra ngoài làm việc hoặc chí ít đỡ đần công việc nhà cho cha anh để ông bớt lao lực nhưng đều bị phớt lờ. Trong thời gian chung sống, nếu không được Lý Khôn Thành đáp ứng yêu cầu vật chất, Lâm Tĩnh Ân sẽ đánh đập, mắng chửi cố nhạc sĩ. Gần đây, cô bán đi nhiều tài sản của Lý Khôn Thành để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/4, Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì ung thư đại trực tràng. Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành trở thành vợ chồng hợp pháp vào ngày 1/2 sau 10 năm chung sống. Hai người gặp nhau vào năm 2013, lúc đó Lâm Tĩnh Ân mới 17 tuổi.

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