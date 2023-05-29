Động thái 'vợ trẻ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành khi bị con chồng tố làm giả di chúc

Sao quốc tế 29/05/2023 12:57

Những ngày gần đây, vụ tranh chấp quyền thừa kế giữa con trai và vợ trẻ của nhạc sĩ Lý Khôn Thành đang là sự kiện giải trí được quan tâm bậc nhất trong dư luận Trung Quốc.

Theo thông tin từ trang Sina, vào tháng 4 vừa rồi, nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã qua đời vì ung thư trực tràng. Nhạc sĩ sinh năm 1957 là một nhạc sĩ nổi tiếng ở Đài Loan, trong khi vợ ông - Lâm Tĩnh Ân mới sinh năm 1996. 

Lâm Tĩnh Ân là con gái một người bạn của Lý Khôn Thành. Họ gặp nhau khi Lâm Tĩnh Ân chưa đầy 18 tuổi. Hai người công khai tình cảm vào năm 2013 bất chấp sự phản đối của gia đình và sự nhạo báng của dư luận.  Bất chấp khoảng cách tuổi tác lớn và sự phản đối của gia đình, sự cười chê của dư luận, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gắn bó với nhau hơn chục năm. Yêu Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân quyết định bỏ học, chuyển đến ở cùng với ông từ năm 2014 và không liên lạc với gia đình suốt chục năm qua.

Động thái 'vợ trẻ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành khi bị con chồng tố làm giả di chúc - Ảnh 1

Mối quan hệ giữa Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân trở thành tâm điểm truyền thông khi nhạc sĩ sinh năm 1957 qua đời vì bệnh tật và di chúc của ông được hé lộ với công chúng hồi tháng 4 vừa rồi. 

Theo con trai của Lý Khôn Thành, cha anh để lại toàn bộ tài sản ước tính 50 triệu Đài tệ (39 tỷ đồng) cho Lâm Tĩnh Ân. Chia sẻ của con trai Lý Khôn Thành khiến Lâm Tĩnh Ân không hài lòng. Cô bức xúc khi bản thân trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Chia sẻ với truyền thông, Lâm Tĩnh Ân cho biết, cô không cần tiền của chồng và đang thực sự choáng váng, đau khổ vì mất điểm tựa trong cuộc sống. Hơn một tháng sau khi chồng mất, Lâm Tĩnh Ân biến mất hoàn toàn trên mạng xã hội. Một số người bạn của Tĩnh Ân cho biết, cô gái sinh năm 1996 đi du lịch để tìm sự cân bằng cuộc sống. Cô cũng không nối lại quan hệ với bố mẹ ruột. Thậm chí, cô gái 27 tuổi tuyên bố không quan tâm tới khoản thừa kế mà chồng để lại. 

Động thái 'vợ trẻ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành khi bị con chồng tố làm giả di chúc - Ảnh 2

Vào ngày 28/5, con trai của Lý Khôn Thành bất ngờ đăng đàn tố Lâm Tĩnh Ân làm giả di chúc để chiếm đoạt tài sản của bố anh. Anh cho biết đang chuẩn bị hồ sơ để kiện Lâm Tĩnh Ân ra tòa. Người thân của cố nhạc sĩ tuyên bố có bằng chứng cho thấy Lâm Tĩnh Ân chiếm đoạt tài sản trái phép. 

Theo Lý Trác Hiên (con trai của Lý Khôn Thành), trước khi mất vì ung thư, cha anh được Lâm Tĩnh Ân và em gái của ông chăm sóc. Anh khẳng định người dì cũng như luật sư riêng chưa từng nghe cố nhạc sĩ đề cập đến việc đăng ký kết hôn hay trao quyền thừa kế cho Lâm Tĩnh Ân.

Buổi lễ kết hôn tại bệnh viện hồi tháng 2 vừa rồi do Lâm Tĩnh Ân tổ chức. Anh cho rằng, mẹ kế đã tự soạn thảo giấy đăng ký kết hôn, ủy thác tài sản và cầm tay cha anh đóng dấu. Ngoài ra, sau khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời, Lâm Tĩnh Ân đã bán xe, rút sạch tiền tiết kiệm của chồng. Cô còn cho người đến thay khóa, cấm người thân của Lý Khôn Thành bước chân vào ngôi nhà ở Đài Loan của cố nhạc sĩ. 

Động thái 'vợ trẻ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành khi bị con chồng tố làm giả di chúc - Ảnh 3

Lý Trác Hiên chia sẻ, Lâm Tĩnh Ân sợ phải trang trải chi phí đám tang nên từ chối tham dự tang lễ của Lý Khôn Thành. Anh còn tìm cách liên lạc với Lâm Tĩnh Ân để giải quyết những bất đồng và nghi vấn. Tuy nhiên, cô không đồng ý và còn uy hiếp anh. Trước những hành động của Lâm Tĩnh Ân, con trai của cố nhạc sĩ họ Lý quyết định tìm luật sư để tìm ra sự thật. 

Trước cáo buộc chiếm đoạt tài sản của chồng, Lâm Tĩnh Ân giữ im lặng. Hiện, vụ tranh chấp gia sản giữa người nhà của nhạc sĩ Lý Khôn Thành và vợ trẻ của ông thu hút sự tò mò của dư luận. 

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Vào ngày 23/4, con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã đăng một bài viết tiễn biệt cha trên mạng xã hội, đồng thời cho biết địa điểm sẽ trải tro cốt của ông trên biển.

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