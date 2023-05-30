'Vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành' có thái độ gây chú ý trước câu hỏi 'ngụy tạo di chúc' từ truyền thông

Sao quốc tế 30/05/2023 12:44

Lâm Tĩnh Ân trả lời phỏng vấn của truyền thông Đài Loan sau 3 ngày vướng vào vụ tranh chấp quyền thừa kế với Lý Trác Hiên - con trai của chồng quá cố.

Vào ngày 30/5, trang QQ đưa tin, sau 3 ngày vướng vào vụ tranh chấp quyền thừa kế với Lý Trác Hiên - con trai của chồng quá cố, Lâm Tĩnh Ân tỏ ra bình thản, không để tâm những lời tố cáo tiêu cực từ người thân của Lý Khôn Thành.

Trong cuộc trò chuyện, Lâm Tĩnh Ân xúc động cho biết đã nhận được giấy chứng tử và đưa bài vị của chồng về nhà thờ cúng. Ngoài ra, cô khẳng định không ngăn cản con cháu của Lý Khôn Thành đến thăm nhà ông ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Lâm Tĩnh Ân thừa nhận có thay khóa cửa nhưng đã giao chìa khóa mới cho Lý Trác Hiên.

'Vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành' có thái độ gây chú ý trước câu hỏi 'ngụy tạo di chúc' từ truyền thông - Ảnh 1

 

Theo thông tin từ ETtoday, liên quan đến cáo buộc khác như ngụy tạo di chúc để chiếm đoạt tài sản, có bản tính siêng ăn nhác làm, tiêu pha vô độ tài sản của chồng quá cố từ Lý Trác Hiên, Lâm Tĩnh Ân lảng tránh, từ chối trả lời ký giả. Cô cũng không đưa ra bình luận về cách hành xử của gia đình chồng với mình.

Ngày 27/5, con trai Lý Khôn Thành tố cáo Lâm Tĩnh Ân lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản. Khi sức khỏe của Lý Khôn Thành giảm sút, cô không thông báo ngay cho người nhà mà chờ đến khi ông mất khả năng giao tiếp, vận động mới nói với con cháu cố nhạc sĩ. Ngoài ra, cô chỉ quan tâm hồi phục đôi tay của Lý Khôn Thành trong thời gian điều trị bệnh vì muốn ông có thể ký tên, điểm dấu vào giấy đăng ký kết hôn, di chúc để lại tài sản mà cô soạn sẵn. Lễ cưới ở bệnh viện cũng là Lâm Tĩnh Ân dàn dựng để che giấu âm mưu.

Lý Trác Hiên cho biết sẵn sàng để Lâm Tĩnh Ân sở hữu ngôi nhà của cha nhưng không đồng ý để cô "ẵm trọn" bộ sưu tập đồ cổ và tiền tác quyền bài hát của Lý Khôn Thành. Anh đề nghị Lâm Tĩnh Ân chia đôi để con cháu của chồng cũng được thừa hưởng, bảo quản di vật nghệ thuật mà Lý Khôn Thành để lại. Tuy nhiên, lần nào thương lượng cũng bị cô từ chối.

Nhiều lần giải quyết nội bộ không không thành, Lâm Tĩnh Ân còn vì thiếu tiền sinh hoạt mà bắt đầu bán dần bộ sưu tập đĩa nhựa 60.000 cái của Lý Khôn Thành đã khiến người thân cố nhạc sĩ bức xúc, quyết định tung hê bản tính xấu của Lâm Tĩnh Ân và chuyện đấu đá tài sản lên truyền thông.

'Vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành' có thái độ gây chú ý trước câu hỏi 'ngụy tạo di chúc' từ truyền thông - Ảnh 2

Người quản lý cũ của Lý Khôn Thành cũng tiết lộ, cuộc sống của cố nhạc sĩ bên vợ trẻ cũng không thực sự hạnh phúc như những chia sẻ của họ. Hai người thường xuyên cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Lâm Tĩnh Ân từng yêu cầu chồng bán bộ sưu tập đồ cổ để có thêm tiền chi tiêu nhưng không được Lý Khôn Thành đồng ý.

Năm 2021, Lý Khôn Thành từng nghĩ tới việc mở triển lãm cho vợ, tạo công ăn việc làm cho cô nhưng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến dự định của cặp đôi "đổ bể".  Theo người thân, Lý Khôn Thành từng muốn chia tay Lâm Tĩnh Ân nhưng không đành. Ông luôn cảm thấy có lỗi với vợ trẻ vì khiến Lâm Tĩnh Ân dang dở cuộc đời, bỏ học, bị cha mẹ từ mặt. Vì vậy, ông cố gắng chịu đựng, chăm sóc và bù đắp cho Lâm Tĩnh Ân. Những chia sẻ của người thân Lý Khôn Thành trái ngược với những tâm sự của Lâm Tĩnh Ân khi chồng mất. 

'Vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành' có thái độ gây chú ý trước câu hỏi 'ngụy tạo di chúc' từ truyền thông - Ảnh 3

Về phần mình, Lâm Tĩnh Ân biến mất bí ẩn hơn một tháng qua. Hiện tại, cô cũng chưa lên tiếng về vụ việc. Một số nguồn tin cho rằng, Tĩnh Ân đang đi du lịch, không liên lạc với người thân hay bạn bè. Trong bài đăng cuối cùng, góa phụ 27 tuổi khẳng định không quan tâm tới tài sản của chồng và đau buồn thực sự khi mất đi điểm tựa cuộc sống, hứng chịu áp lực từ dư luận. 

Động thái 'vợ trẻ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành khi bị con chồng tố làm giả di chúc

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Những ngày gần đây, vụ tranh chấp quyền thừa kế giữa con trai và vợ trẻ của nhạc sĩ Lý Khôn Thành đang là sự kiện giải trí được quan tâm bậc nhất trong dư luận Trung Quốc.

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