Lâm Chí Linh chủ động cầu hôn nam ca sĩ Nhật Bản sau nhiều năm theo đuổi

Lâm Chí Linh tiết lộ bản thân là người chủ động cầu hôn, đề nghị kết hôn với Akira để có được hạnh phúc.

Vào ngày 5/6, ETtoday đưa tin, Lâm Chí Linh là khách mời ở show truyền hình của MC Thái Khang Vĩnh. Trong chương trình, siêu mẫu Đài Loan thăm lại địa điểm tổ chức hôn lễ ở Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) và có những chia sẻ về mối quan hệ với ông xã Akira. Lâm Chí Linh cho biết cô là người chủ động cầu hôn, đề nghị kết hôn với Akira để có được hạnh phúc mà bản thân khao khát. Người đẹp đưa ra quyết định này khi hội ngộ với nam ca sĩ Nhật Bản sau 8 năm và được anh theo đuổi.

Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh cho biết, trải qua nhiều biến cố tình cảm, cô nhận thấy Akira là người đàn ông mình cần. Đến nay, nữ diễn viên chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Về cuộc tình với Ngôn Thừa Húc, siêu mẫu xứ Đài cho biết "đã quên".

Sau khi kết hôn với ca sĩ Akira năm 2019, đến cuối tháng 1/2022, siêu mẫu Đài Loan thông báo sinh con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc có con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh. Lâm Chí Linh hiện lui về hậu trường, giảm khối lượng công việc để chăm sóc gia đình và mẹ già bị bệnh nặng. Vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe, vợ chồng nữ nghệ sĩ thống nhất không sinh thêm con thứ 2. Đầu năm nay, Akira theo Lâm Chí Linh về Đài Loan sống. Theo siêu mẫu, tình trạng của mẹ cô khá nặng, không còn nhận ra con cháu. Lâm Chí Linh không còn là cái tên xa lạ với công chúng châu Á. Cô thành công với vai trò diễn viên, người mẫu và được mệnh danh là “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan” hay “mỹ nhân số 1 Đài Loan”. Chân dài 1,74m nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim như: Đại chiến Xích Bích, Thích Lăng, Điệp vụ tuyệt mật, Tây Du Ký: Nữ nhi quốc…

"Người đẹp số một Đài Loan' Lâm Chí Linh trải lòng không thể sinh con thứ 2 Cuộc sống của cô sau hôn nhân vẫn luôn được công chúng dõi theo. Hơn ai hết, người hâm mộ không khỏi rơi nước mắt mỗi lần nghe cô chia sẻ về chuyện sinh nở của mình.

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