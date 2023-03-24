Lâm Chí Linh lộ diện sau loạt tin đồn bị chồng bạo hành, hôn nhân trục trặc

Sao quốc tế 24/03/2023 14:00

Mới đây, Lâm Chí Linh nhận được sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Mới đây, Lâm Chí Linh đã chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân của mình. Cô chia sẻ với dòng trạng thái: "Mỗi ngày tìm một lý do để khiến bản thân vui vẻ". Có thể thấy, siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan tinh thần rạng rỡ, nhan sắc trẻ trung, nổi bật ở tuổi 49.

Theo Sina, hành động của Lâm Chí Linh đã dập tắt tin tức cô chuẩn bị ly hôn vì bị chồng bạo hành tới mức nhập viện.

Lâm Chí Linh lộ diện sau loạt tin đồn bị chồng bạo hành, hôn nhân trục trặc - Ảnh 1

Trước đó, vào đầu tháng 3, truyền thông Hong Kong cho biết hôn nhân của Lâm Chí Linh không êm ấm. Sau khi về chung nhà, nam ca sĩ Nhật Bản Akira lộ ra là kẻ vũ phu, đánh Lâm Chí Linh mạnh tay tới mức gãy mũi phải nhập viện. Thậm chí, có hình ảnh một người phụ nữ giống Lâm Chí Linh nằm ốm yếu trên giường bệnh với vết thương trên mặt.

 

Tin tức được đưa lên đầu nhiều trang thông tin khiến người hâm mộ siêu mẫu lo lắng. Tuy nhiên, vợ chồng Lâm Chí Linh không phủ nhận thông tin này. Đến ngày 23/3, Lâm Chí Linh mới xuất hiện sau thời gian bị đưa tin thất thiệt. Theo Sohu, hiện tại, Lâm Chí Linh quay quảng cáo. Ông xã Akira cũng đưa con trai tới nơi làm việc để thăm bà xã.

Lâm Chí Linh lộ diện sau loạt tin đồn bị chồng bạo hành, hôn nhân trục trặc - Ảnh 2Lâm Chí Linh lộ diện sau loạt tin đồn bị chồng bạo hành, hôn nhân trục trặc - Ảnh 3

Siêu mẫu hàng đầu Đài Loan - Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ kém 8 tuổi - Akira vào tháng 11/2019 chỉ sau một thời gian ngắn công khai mối quan hệ. Siêu mẫu cho biết, Akira vốn là một người bạn lâu năm của cô và hai người nảy sinh tình cảm từ năm 2018. Sau đám cưới, Lâm Chí Linh theo chồng sang Nhật Bản sinh sống. Cô cũng chủ động rút lui khỏi làng giải trí để tập trung làm vợ và chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cũng có thông tin cho rằng, người đẹp 7x đã chủ động từ bỏ chế độ ăn kiêng hà khắc để chăm chút sức khỏe, lên kế hoạch mang thai. 

Tháng 8/2020, đôi vợ chồng trở về Đài Loan hoạt động nghệ thuật và sinh sống. Tuy nhiên, Lâm Chí Linh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện hoặc chụp hình thời trang. Người đẹp cũng duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Bởi vậy, siêu mẫu xứ Đài cũng liên tục dính tin đồn hôn nhân rạn nứt. Năm ngoái, thông tin Lâm Chí Linh bị chồng bạo hành, đối xử tệ bạc vì chưa sinh con tại Nhật Bản được đăng tải khiến dư luận xôn xao. Song, đại diện của mỹ nhân hàng đầu xứ Đài đã lên tiếng phủ nhận. 

Trong suốt 4 năm qua, Lâm Chí Linh dừng đóng phim, chỉ tham gia hoạt động ngắn như quay quảng cáo, chụp tạp chí để dành thời gian vun vén tổ ấm. Cô từng bị trầm cảm sau sinh, được chồng vực dậy tinh thần.

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