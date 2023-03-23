Khác xa với thời đóng Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm gây tranh cãi với tạo hình trong phim mới

Sao quốc tế 23/03/2023 17:35

Trong những tập đầu tiên của bộ phim 'Xuân Khuê Mộng Lý Nhân' vừa được phát sóng gần đây, Bành Tiểu Nhiễm bị chê hết lời khi trông quá khác lạ, kém sắc

Mới đây, dự án cổ trang Xuân Khuê Mộng Lý Nhân do Bành Tiểu Nhiễm và Đinh Vũ Hề đã chính thức lên sóng. Trong những tập đầu tiên vừa ra mắt, Bành Tiểu Nhiễm bị chê hết lời khi trông quá khác lạ, kém sắc. So với thời Đông Cung, nàng Tiểu Phong giờ đây trông gầy gò, thiếu sức sống với hốc mắt trũng sâu, gò má sống sượng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên có nhiều biểu cảm trợn trừng, "khoe" cặp mắt lồ lộ khiến không ít khán giả phải tắt màn hình. Cộng với diện mạo không còn sức hút như xưa, cư dân mạng phải dành nhiều lời tiếc nuối dành cho nữ diễn viên từng là "tuyệt sắc giai nhân màn ảnh" này.

Khác xa với thời đóng Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm gây tranh cãi với tạo hình trong phim mới - Ảnh 1Khác xa với thời đóng Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm gây tranh cãi với tạo hình trong phim mới - Ảnh 2Khác xa với thời đóng Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm gây tranh cãi với tạo hình trong phim mới - Ảnh 3

Sau Đông Cung, người đẹp sinh năm 1990 không có phim mới để quay. Để khán giả không quên tên mình và để các nhà sản xuất thấy được năng lực, Bành Tiểu Nhiễm quyết định tham gia show giải trí.

Đến năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm mới hết hợp đồng với công ty của Phạm Băng Băng và đầu quân về công ty Thiên Hạo Thịnh Thế. Tuy nhiên, ngôi nhà mới không giúp ích được nhiều cho nữ diễn viên. Các dự án mà cô nhận đều nhỏ và chủ đề khó tạo sức hút. Do đó, qua dự án phim, nhiều người rất kì vọng vào kĩ năng diễn xuất và "phản ứng hóa học" với bạn diễn.

 

 

Bên cạnh Bành Tiểu Nhiễm, nam chính Đinh Vũ Hề cũng "lên thớt" với tạo hình nhạt nhòa, cứ như bước ra từ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - siêu phẩm trước đó đã giúp anh nổi tiếng.

Khác xa với thời đóng Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm gây tranh cãi với tạo hình trong phim mới - Ảnh 4

 

Nội dung Xuân Khuê Mộng Lý Nhân cũng có nhiều điều gây tranh cãi. Phim được cho là cải biên quá nhiều, khác xa bản truyện. Nhân vật nam chính Ninh Ngọc Hiên không "tra", tàn nhẫn như truyện, trái lại quấn lấy nữ chính như sam.

Mặt khác, nữ chính Quý Mạn/ Nhiếp Tang Du mới vào phim đã nhảy vực trước mặt người thương, không khác gì Tiểu Phong năm xưa. Ngoài ra, Quý Mạn được mô tả là cô nàng thông minh, tài trí nhưng diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm chưa thể hiện được.

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