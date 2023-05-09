"Người đẹp số một Đài Loan' Lâm Chí Linh trải lòng không thể sinh con thứ 2

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ người Nhật Bản Akira. Cuộc sống của cô sau hôn nhân vẫn luôn được công chúng dõi theo. Hơn hết, người hâm mộ không khỏi rơi nước mắt mỗi lần nghe cô chia sẻ về sức khỏe sinh sản, vấn đề làm vợ làm mẹ của mình.

Lâm Chí Linh (1974) là siêu mẫu người Đài Loan, cái tên không còn xa lạ với công chúng châu Á. Cô được giới truyền thông trong nước gọi là "người đẹp số một Đài Loan" hay “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan”. Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "Hiện tượng Lâm Chí Linh".

Cuối năm ngoái, trong một lần dự một sự kiện báo chí với tư cách là người phát ngôn cho một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Lâm Chí Linh rưng rưng khi chia sẻ về chuyện sinh nở của mình.

Khi được hỏi về việc liệu cô và chồng Akira có cố gắng sinh thêm con không, cô khẳng định mình không thể và xin lỗi mọi người vì thực sự bản thân không thể làm được.

Trong một sự kiện, khi được hỏi về việc liệu cô và chồng Akira có cố gắng sinh thêm con không, cô khẳng định mình không thể và xin lỗi mọi người Ảnh: Internet

Do trở ngại về tuổi tác, Lâm Chí Linh cùng chồng đã có khoảng thời gian khó khăn trong việc sinh con, cô trải qua những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần.

Nữ diễn viên cho biết khao khát làm mẹ khiến cô quyết tâm bước vào quá trình thụ tinh nhân tạo để có con. Do tuổi đã cao, sức khỏe không tốt nên cô thất bại hơn chục lần trước khi đậu thai.

Lâm Chí Linh chia sẻ mình từng thất bại nhiều lần trước khi đậu thai, bản thân cô khó mang thai vì nhiều tuổi và sức khỏe yếu - Ảnh: Internet

Ngay cả khi thụ tinh thành công, Lâm Chí Linh cho biết thời kỳ mang thai, chăm em bé sau sinh và phục hồi sức khỏe của cô rất gian khổ. "Làm sản phụ và trở thành người mẹ khi đã gần 50 tuổi quả thật không dễ dàng", nữ siêu mẫu nghẹn ngào.

Sau kết hôn, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng - Ảnh: Internet

May mắn nữ diễn viên kiêm siêu mẫu cũng chào đón quả ngọt là đứa con trai đầu lòng chào đời vào tháng 1 năm ngoái, nữ diễn viên họ Lâm đã tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình, tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ.

Dù kết hôn và sinh con muộn nhưng Lâm Chí Linh thực sự đã chọn đúng người - Ảnh: Internet

Cô chia sẻ rằng con trai bé nhỏ là "món quà tuyệt vời nhất của Chúa" dành cho cô và chồng Akira, nói rằng: "Chúng tôi rất hài lòng với một đứa trẻ, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc gia đình và cho tất cả tình yêu của tôi dành cho con tôi".