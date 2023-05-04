'Tiểu Kiều' Lâm Chí Linh được khen ngợi nhan sắc ở tuổi U50: Xứng đáng với danh hiệu 'Mỹ nhân không tuổi'

Sao quốc tế 04/05/2023 10:40

Lâm Chí Linh, đóng Tiểu Kiều trong "Đại chiến Xích Bích", được các tạp chí khen dung mạo tuổi 49.

Theo Next Apple, người đẹp từ Nhật Bản về Đài Loan dự sự kiện hôm 2/5. Cô cho biết lấy lại cân nặng như trước lúc sinh con, mặc vừa chiếc váy ngắn từng diện ở hôn lễ với ca sĩ Nhật Akira năm 2019.

Trang Ettoday nhận xét ngoại hình Lâm Chí Linh nổi bật như thời làm người mẫu. Tại sự kiện, cô được nhiều người khen quyến rũ, gương mặt trẻ so với tuổi. Lâm Chí Linh cho biết sau khi sinh con trai hồi đầu năm 2022, cô từng mập, bụng nhiều mỡ thừa. Giai đoạn ở nhà chăm con, cô ít soi gương, từng giật mình khi thấy vóc dáng bản thân.

'Tiểu Kiều' Lâm Chí Linh được khen ngợi nhan sắc ở tuổi U50: Xứng đáng với danh hiệu 'Mỹ nhân không tuổi' - Ảnh 1
Tại sự kiện, Lâm Chí Linh được nhiều người khen quyến rũ, gương mặt trẻ so với tuổi - Ảnh: Ettoday

Nhờ luyện tập thể thao, ăn uống điều độ, áp dụng công nghệ thẩm mỹ, Lâm Chí Linh hồi phục được vóc dáng. Diễn viên cho biết tâm trạng vui vẻ cũng giúp cô duy trì nhan sắc. Ở Nhật Bản, cô được gia đình chồng thương yêu, đặc biệt là mẹ chồng. Chí Linh nói cô rất biết ơn mẹ vì luôn giúp đỡ, động viên cô. Nữ diễn viên chia sẻ cô rất yêu bà, vì thế không cảm thấy có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Ngày của mẹ sắp tới, bà sẽ sang Đài Loan chơi cùng thông gia.

'Tiểu Kiều' Lâm Chí Linh được khen ngợi nhan sắc ở tuổi U50: Xứng đáng với danh hiệu 'Mỹ nhân không tuổi' - Ảnh 2
 Diễn viên cho biết tâm trạng vui vẻ cũng giúp cô duy trì nhan sắc - Ảnh minh họa: Ettoday

Người đẹp Lâm Chí Linh từng tốt nghiệp Đại học Toronto vào năm 1997 với hai bằng cử nhân ngành Lịch sử Nghệ thuật Phương Tây và Kinh Tế. Thành công vang dội ở lĩnh vực người mẫu, Chí Linh được tôn vinh "Người đẹp số một của Đài Loan", đại diện chính thức cho hai hãng hàng không China Airlines và Longines từ năm 2006. Sau khi lấn sân sang diễn xuất kể từ vai Tiểu Kiều trong phim "Đại chiến Xích Bích" của đạo diễn Ngô Vũ Sâm, Chí Linh tham gia nhiều phim khác: "Thích Lăng", "Welcome to Shama Town", "Love on Credit", "Sweetheart Chocolate"...

'Tiểu Kiều' Lâm Chí Linh được khen ngợi nhan sắc ở tuổi U50: Xứng đáng với danh hiệu 'Mỹ nhân không tuổi' - Ảnh 3
Thành công vang dội ở lĩnh vực người mẫu, Chí Linh được tôn vinh "Người đẹp số một của Đài Loan" - Ảnh minh họa: Ettoday
'Tiểu Kiều' Lâm Chí Linh được khen ngợi nhan sắc ở tuổi U50: Xứng đáng với danh hiệu 'Mỹ nhân không tuổi' - Ảnh 4
Tuy đã 49 tuổi nhưng nhan sắc cô vẫn còn mặn mà và được nhiều thương hiệu săn đón - Ảnh: Internet

Tính đến năm 2023, cô đã 49 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà và được nhiều thương hiệu săn đón. Những người mẫu thăng hoa ở tuổi trăng tròn không phải là điều hiếm thấy nhưng gần 50 tuổi Lâm Chí Linh vẫn giữ vị trí vedette thì quả là đáng khâm phục.

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