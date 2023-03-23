Lâm Chí Linh khoe con đã biết gọi mẹ, khéo léo phủ nhận tin đồn ly hôn với ông xã người Nhật

Theo đó, Lâm Chí Linh tiết lộ con đã biết gọi mẹ, gọi bố khiến cho hai vợ chồng cô rất xúc động. Ngoài ra, cậu bé cũng đã biết đi nên cặp đôi thường đưa bé đến công viên để chạy nhảy và tắm nắng. Cô cũng lựa chọn kỹ thực phẩm để cho con có sức khỏe tốt nhất.

Trang Ifeng đưa tin, cách đây vài hôm Lâm Chí Linh đã xuất hiện trên một trường quay quảng cáo. Cũng tại sự kiện này, người đẹp đã chia sẻ vài điều về cuộc sống hôn nhân của mình.

Chia sẻ này của Lâm Chí Linh được cho là ẩn ý khẳng định hôn nhân của mình hiện đang vô cùng ổn và yên ấm. Không hề có chuyện ông xã cô ngoại tình, bạo hành vợ như những ngày qua đưa tin.

Trong buổi ghi hình quảng cáo này, chồng của Lâm Chí Linh là Akira cũng có mặt, đem theo thức ăn đến ủng hộ vợ. Khi giải lao, cả hai đã gọi video call về cho con trai.

Trước đó, khi tham gia vào một cuộc phỏng vấn, Akira đã cho biết anh thường thể hiện tình cảm với vợ bằng cách viết thư tay. Nam ca sĩ còn tiết lộ hai vợ chồng thường nói tiết Nhật khi ở bên nhau và đôi khi con viết thiệp tỏ tình với đối phương.

Trước đó, có thông tin cho rằng cuộc hôn nhân của Lâm Chí Linh và Akira đã xuất hiện rạn nứt từ năm ngoái. Lý do cho việc này là vì Akira đã ngoại tình, nhưng còn dùng vũ lực lên vợ của mình. Không những vậy, nhân tình của nam ca sĩ người Nhật còn công khai khiêu khích, hòng khiến cho Lâm Chí Linh phải ly hôn nhanh chóng.

Sau khi thông tin trên được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của Lâm Chí Linh và Akira để tìm hiểu, sau đó phát hiện cặp đôi đã không còn tương tác với nhau trên MXH từ cuối năm ngoái. Video chúc mừng dịp Tết nguyên đán vừa qua gửi đến khán giả cũng là hai người quay riêng chứ không hề nhắc gì đến nửa kia.

Thời điểm khi Akira và Lâm Chí Linh vẫn còn mặn nồng, nữ người mẫu xứ Đài rất hay chia sẻ lên MXH hình ảnh gia đình hạnh phúc, đặc biệt là các ngày lễ quan trọng như Lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới. Dẫu vậy, đã gần 1 năm, cô không hề cập nhật bất kỳ thông tin gì về mối quan hệ của mình và ông xã.