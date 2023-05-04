Lâm Chí Linh thừa nhận ngoại hình xuống cấp, 'lưng gù, bụng to ' kể từ sau sinh con đầu lòng

Nữ diễn viên cũng từng thừa nhận việc mang bầu va sinh con ở tuổi 47 là thử thách với cô.

Hôm 2/5, siêu mẫu Lâm Chí Linh góp mặt trong một hoạt động tại Đài Loan. Diễn viên nhân cơ hội chia sẻ về cuộc sống làm mẹ. Cô nói, bế con sẽ khiến bụng phình ra, trong khi thường xuyên phải cúi gập khiến lưng gù. Sự thay đổi dáng vóc thể hiện rõ đến mức, khi đang bế con, cô soi gương và giật mình: "Trời ơi, ai đây!". Nhan sắc của bà mẹ một con khiến khán người hâm mộ trầm trồ - Ảnh: Internet Mặc dù Lâm Chí Linh thừa nhận mình đã xuống sắc nhiều sau khi làm mẹ, khán giả vẫn nhận xét cô "đẹp hiếm thấy" ở tuổi 48. Bất chấp ngưỡng ngoài 40 tuổi, diễn viên, người mẫu giữ các đường nét thon gọn, da mịn màng, săn chắc, các nét trên khuôn mặt tươi sáng, giọng nói vẫn ngọt ngào.

Sắc vóc ngấp nghé tuổi 50 của Lâm Chí Linh - Ảnh:Internet Trong một sự kiện trước đó, diễn viên chia sẻ với khán giả về những niềm vui, nỗi buồn sinh nở, nuôi dạy con. Nói về lựa chọn sinh con ở tuổi 47, Lâm Chí Linh hạnh phúc vì có con và mong truyền động lực, niềm tin cho mọi phụ nữ. "Đừng bỏ cuộc. Tôi cũng đã cố gắng cả chục lần để có thể mang thai. Quan trọng là bạn nên chăm sóc cơ thể sớm. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cơ hội", cô nói. Cô từng hốt hoảng khi có những thay đổi về ngoại hình kể từ sau sinh con - Ảnh: Internet Như mọi bà mẹ khác, Lâm Chí Linh trải qua giai đoạn vất vả thích nghi với vai trò làm mẹ. Cô chưa thể hồi phục thể trạng, tinh thần đôi lúc thất thường, thường thiếu ngủ, nhịp điệu cuộc sống gián đoạn...

Lâm Chí Linh và chồng, Akira. - Ảnh: Internet Chí Linh cho biết không có kế hoạch sinh con thứ hai vì đã có tuổi. Người đẹp kết hôn với Akira - ca sĩ kém cô bảy tuổi - năm 2019, sau đó về quê chồng sinh sống. Trước khi lấy chồng, Chí Linh là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, nhiều lần vào top "sao nữ được khao khát nhất" do khán giả bình chọn. Ngoài làm người mẫu, Lâm Chí Linh đóng nhiều phim như Đại chiến Xích Bích (vai Tiểu Kiều), Đạo sĩ hạ sơn, Tây du ký: Nữ Nhi Quốc...

Lâm Chí Linh có vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài - Ảnh: Internet

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