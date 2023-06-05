Trần Kiều Ân ôm hôn chồng công khai tại sân bay, 'đánh bay' tin đồn rạn nứt hôn nhân

Sao quốc tế 05/06/2023 17:35

Mới đây, Trần Kiều Ân gây chú ý khi nữ diễn viên chia sẻ video quyến luyến chia tay chồng tại sân bay để sang Nhật Bản.

Mới đây, Trần Kiều Ân chia sẻ video quyến luyến chia tay chồng tại sân bay để sang Nhật Bản. Nữ diễn viên vô cùng thoải mái thể hiện cử chỉ thân mật với ông xã kém 9 tuổi nơi công cộng. 

Trần Kiều Ân ôm hôn chồng công khai tại sân bay, 'đánh bay' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 1Trần Kiều Ân ôm hôn chồng công khai tại sân bay, 'đánh bay' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 2

Trần Kiều Ân nên duyên với Alan khi làm khách mời show thực tế Tình yêu của các cô gái năm 2019. Sau thời gian hẹn hò, tháng Ba năm ngoái, hai người đăng ký kết hôn. Hiện họ ở Đài Loan. Alan, ông xã của Trần Kiều Ân, tên thật Tăng Vỹ Xương, sinh năm 1988, thiếu gia tập đoàn lớn ở Malaysia, là một họa sĩ kiêm doanh nhân.

Trần Kiều Ân và doanh nhân Alan (Tằng Vỹ Xương) đăng ký kết hôn vào đầu năm 2022. Dịp Tết 2023, cô lần đầu tới Malaysia để ra mắt gia đình chồng. Trần Kiều Ân cho biết dù không gặp nhau nhiều nhưng cha mẹ chồng rất quan tâm và yêu mến cô.

Hiện tại, ngôi sao phim Tiếu ngạo giang hồ đã bước sang tuổi 44, tuy nhiên cô không gặp áp lực về việc sinh con mà tận hưởng cuộc sống chỉ có hai vợ chồng.

Trần Kiều Ân ôm hôn chồng công khai tại sân bay, 'đánh bay' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 3Trần Kiều Ân ôm hôn chồng công khai tại sân bay, 'đánh bay' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 4

Sau thời gian dài dành thời gian tận hưởng cuộc sống tân hôn, hiện tại, Trần Kiều Ân đã quay trở lại giới giải trí bằng cách tham gia các chương trình truyền hình như Manh thám tra án, Hướng về cuộc sống... Nữ diễn viên còn góp mặt với vai trò khách mời trong phim cổ trang Vũ Canh Kỷ.

Hiện tại, danh tiếng của Trần Kiều Ân không còn được như xưa. Ở độ tuổi của cô, nhiều diễn viên đã chuyển sang đóng dòng phim chính kịch, vào vai phụ nữ đã có gia đình. 

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