Vừa mới gây ấn tượng với 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư 'mất điểm' khi đóng Hậu Lãng

Sao quốc tế 06/06/2023 07:30

Bộ phim "Hậu Lãng" hiện đang không giữ được phong độ vì nội dung gây tranh cãi và diễn xuất kém của dàn sao.

Lên sóng vào đầu tháng 5 vừa qua, bộ phim Hậu Lãng lấy đề tài y học cổ truyền đã khiến người xem thất vọng khi có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư. Bộ phim sở hữu rating thấp đến mức 0%, chịu thua trước nhiều siêu phẩm chiếu đài khác vì nhiều lý do xoay quanh nhân vật chính.

Ban đầu, phim được chú ý vì không chỉ mang sứ mệnh quảng bá văn hoá mà còn truyền thông điệp tình thầy trò, sự vươn lên của người trẻ. Đặc biệt, phim cũng góp phần cổ vũ người trẻ theo những ngành nghề truyền thống... Tuy nhiên, sau những tập tiếp theo, bộ phim không giữ được phong độ vì nội dung gây tranh cãi và diễn xuất kém của dàn sao.

Vừa mới gây ấn tượng với 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư 'mất điểm' khi đóng Hậu Lãng - Ảnh 1

Bộ phim chỉ toàn tập trung khai thác tuyến tình cảm giữa nữ chính Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) và nam phụ Thiên Chân (La Nhất Châu). Thậm chí, nhân vật của Triệu Lộ Tư còn được xây dựng không gây thiện cảm. Tôn Đầu Đầu là một cô gái trẻ mồ côi cha mẹ, sống lang bạt ngoài xã hội trước khi được theo học y. Tuy vậy, việc Tôn Đầu Đầu có tính cách thô lỗ, kém duyên với người khác, không lễ phép với tiền bối và thậm chí hành động không đẹp khi giao hàng cho khách đều bị khán giả chê bai.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn chưa làm chủ cảm xúc, diễn khá khoa trương khi bày tỏ cảm xúc qua các hành động như nhăn mặt, cau mày khiến khán giả ngao ngán.

Vừa mới gây ấn tượng với 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư 'mất điểm' khi đóng Hậu Lãng - Ảnh 2Vừa mới gây ấn tượng với 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư 'mất điểm' khi đóng Hậu Lãng - Ảnh 3

Ngoài ra, bộ phim mang cái mác "tuyên truyền y học cổ truyền Trung Quốc" nhưng lại đi ngược thông điệp này khi đan xen các tình tiết tranh cãi như: Cho học sinh chưa có chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh; chẩn đoán và châm cứu sai khiến bệnh nhân bị cắt mất một ống dẫn trứng, lừa bệnh nhân bị liệt có thể chữa khỏi nhờ ngói nhà bếp ngâm trong nước tiểu đồng tử... Chính vì thế, phim nhận về làn sóng tẩy chay dữ dội. 

Nhiều khán giả tiếc cho Triệu Lộ Tư vì thời gian qua, cô chọn phim thiếu hợp lí, không phát huy được khả năng của mình. Đặc biệt, với "Hậu lãng" rất có thể tương lai sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ?

Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ?

Lên sóng vào đầu tháng 5 vừa qua, bộ phim Hậu Lãng lấy đề tài y học cổ truyền đã khiến người xem thất vọng khi có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư.

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