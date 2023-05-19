Bật lên như gió sau 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư ngày một tuột dốc trong sự nghiệp vì điều này

Sao quốc tế 19/05/2023 12:27

Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao trẻ sau năm 1995 nổi tiếng ở lĩnh vực phim Hoa ngữ. Sau những bộ phim như Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tinh hán xán lạn..., cô được kì vọng sẽ thay thế các đàn chị 8x như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Sau thành công của phim cổ trang "Tinh hán xán lạn", Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán 95 được kì vọng sẽ thay thế các đàn chị 8x như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Tuy nhiên, thời gian qua, cô lại liên tục vướng những ồn ào về khả năng diễn xuất.

Mới nhất, bộ phim cô đang đóng là "Hậu lãng" nhận thất bại ê chề. Cụ thể, những tập đầu tiên của phim lên sóng trên đài Đông Phương chỉ đạt rating 0,3% và xếp hạng 6 trong bảng tổng sắp phim hằng ngày của Khốc Vân. Đây là tín hiệu tiếp theo cho thấy Triệu Lộ Tư vẫn là cái tên thiếu sức hút, chưa đủ lực để gánh vác phim chiếu đài dù rằng cô từng có nhiều sản phẩm chiếu mạng thành công.

Trong "Hậu lãng", Triệu Lộ Tư vào vai Tôn Đầu Đầu - một nữ tập sự theo nghề thầy thuốc cổ truyền, dùng sức trẻ để cống hiến cho y học. Tuy vậy, diễn xuất của cô một lần nữa gây tranh cãi khi bị lặp lại, một màu.

 Bật lên như gió sau 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư ngày một tuột dốc trong sự nghiệp vì điều này - Ảnh 1

Bên cạnh đó, "Hậu lãng" lại gặp ồn ào khi khán giả chỉ trích vì một cảnh quay liên quan đến nữ chính Triệu Lộ Tư. Trong đoạn clip được khán giả bàn tán, nhân vật của nữ diễn viên đang đi giao hàng thì khách từ chối nhận đơn. Sau thời gian van nài, Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) nổi giận trút hết thức ăn lên đầu khách. Đoạn clip trên gây xôn xao trên các diễn đàn, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận của khán giả. Theo đó, nhiều người bênh vực nữ chính và cho rằng cô còn trẻ, lại có số phận đau lòng, không cha không mẹ, cho nên chưa hiểu chuyện.

Hiện, ê-kíp phim vẫn chưa lên tiếng trước loạt chỉ trích trên, trong khi làn sóng tẩy chay của khán giả thì ngày một mạnh mẽ.

Bật lên như gió sau 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư ngày một tuột dốc trong sự nghiệp vì điều này - Ảnh 2Bật lên như gió sau 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư ngày một tuột dốc trong sự nghiệp vì điều này - Ảnh 3

Thời gian qua, Triệu Lộ Tư liên tục mất điểm trong mắt khán giả. Sohu đưa tin, video hậu trường của bộ phim "Tinh hán xán lạn" được phát tán trên mạng làm dấy lên tranh cãi Triệu Lộ Tư chửi tục trước mặt Ngô Lỗi. Hành vi này của người đẹp sinh năm 1998 bị đánh giá là thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh dễ thương, thân thiện mà cô xây dựng.

Sau đó, nữ diễn viên còn bị đào lại việc từng chê Dương Dương trên sóng livestream. Theo Sohu, hiện tại, danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị ảnh hưởng do nhiều scandal liên tiếp ập đến. Cô còn bị Đài truyền hình trung ương CCTV phê bình. Cô bị xếp vào nhóm sao trẻ "mù chữ", thiếu kiến thức căn bản, có trình độ học vấn và ứng xử trước truyền thông hạn chế.

Dù thời gian qua, Triệu Lộ Tư là cái tên hot của làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của "Tinh hán xán lạn" nhưng cô lại dính quá nhiều ồn ào.

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