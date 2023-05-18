Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh?

Sao quốc tế 18/05/2023 08:24

Nhan sắc của 2 tiểu hoa họ Triệu trong ảnh chụp vội chưa qua chỉnh sửa gây chú ý.

So với khoảng thời gian đầu mới xuất đạo, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh và cả "bản sao" của cô là Triệu Lộ Tư ở hiện tại đều thăng hạng trông thấy, xinh đẹp và thần thái hơn hẳn. Song, liệu dưới ống kính chụp vội của các tay săn ảnh, hai mỹ nhân họ Triệu có còn lung linh như trên mạng hay không?

Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư rạng rỡ trong hậu trường

So với những tấm hình trang phục được photoshop chỉnh sửa khuyết điểm, rõ ràng, nhan sắc ngoài đời của Triệu Lộ Tư có phần khác biệt hơn. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận xét, cách biệt nhan sắc trong những tấm hình này không quá lớn, cô nàng vẫn rất xinh đẹp và khả ái.

Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh có phần gầy gò hơn.

Sau ly hôn, nhan sắc và sự nghiệp của ngôi sao họ Triệu cũng đang phát triển rất tốt. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được giới chuyên môn công nhận về diễn xuất, thậm chí cô còn lọt top người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất năm 2022 trong khuôn khổ Hội nghị sáng tạo nghệ thuật phim truyền hình Trung Quốc lần thứ 12.

Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh chính là bảo chứng cho việc 'dùng tác phẩm để nói chuyện'.

Đồng thời nhờ phần thể hiện ấn tượng trong hai bộ chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia  Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã có thêm bước tiến mới trên con đường theo đuổi trường phái "diễn viễn thực lực". 

Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn trong một sự kiện.

Triệu Lộ Tư, hậu dự án cổ trang Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên trẻ đang dần lấy lại được hảo cảm của khán giả sau loạt ồn ào "trà xanh", "cọ nhiệt" tiền bối. Bên cạnh đó, liên tiếp những bộ đại chế tác tìm tới tay nàng tiểu hoa, điển hình nhất là Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) vàVụng Trộm Không Thể Giấu

Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư cần nổ lực hơn để thoát khỏi mác tiểu Triệu Lệ Dĩnh 

Nếu muốn thành công hơn trên con đường diễn xuất và thoát khỏi cái mác "tiểu Triệu Lệ Dĩnh", Triệu Lộ Tư vẫn cần trau dồi và cải thiện diễn xuất, nhận kịch bản đa dạng, có chiều sâu hơn. So với đàn chị, cô nàng vẫn còn kém rất xa.

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên

Cả 3 đều là những mỹ nhân có tiếng trong làng Cbiz và đang được cho là chuẩn bị tái hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa ngữ sao cbiz Triêu Lộ Tư #Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Ha

TIN LIÊN QUAN

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với 'vòng eo con kiến' nhưng Angelababy còn khiến netizen ngỡ ngàng hơn

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với 'vòng eo con kiến' nhưng Angelababy còn khiến netizen ngỡ ngàng hơn

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga?

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga?

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường: Visual nổi bần bật, xứng danh 'nữ hoàng rating'

Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường: Visual nổi bần bật, xứng danh 'nữ hoàng rating'

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 45 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu