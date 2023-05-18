Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Lộ Tư qua 'ảnh chụp vội' trong hậu trường: Nhan sắc có còn đẹp lung linh?

Nhan sắc của 2 tiểu hoa họ Triệu trong ảnh chụp vội chưa qua chỉnh sửa gây chú ý.

So với khoảng thời gian đầu mới xuất đạo, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh và cả "bản sao" của cô là Triệu Lộ Tư ở hiện tại đều thăng hạng trông thấy, xinh đẹp và thần thái hơn hẳn. Song, liệu dưới ống kính chụp vội của các tay săn ảnh, hai mỹ nhân họ Triệu có còn lung linh như trên mạng hay không? Triệu Lộ Tư rạng rỡ trong hậu trường So với những tấm hình trang phục được photoshop chỉnh sửa khuyết điểm, rõ ràng, nhan sắc ngoài đời của Triệu Lộ Tư có phần khác biệt hơn. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận xét, cách biệt nhan sắc trong những tấm hình này không quá lớn, cô nàng vẫn rất xinh đẹp và khả ái.

Triệu Lệ Dĩnh có phần gầy gò hơn. Sau ly hôn, nhan sắc và sự nghiệp của ngôi sao họ Triệu cũng đang phát triển rất tốt. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được giới chuyên môn công nhận về diễn xuất, thậm chí cô còn lọt top người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất năm 2022 trong khuôn khổ Hội nghị sáng tạo nghệ thuật phim truyền hình Trung Quốc lần thứ 12. Triệu Lệ Dĩnh chính là bảo chứng cho việc 'dùng tác phẩm để nói chuyện'. Đồng thời nhờ phần thể hiện ấn tượng trong hai bộ chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã có thêm bước tiến mới trên con đường theo đuổi trường phái "diễn viễn thực lực".

Triệu Lộ Tư vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn trong một sự kiện. Triệu Lộ Tư, hậu dự án cổ trang Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên trẻ đang dần lấy lại được hảo cảm của khán giả sau loạt ồn ào "trà xanh", "cọ nhiệt" tiền bối. Bên cạnh đó, liên tiếp những bộ đại chế tác tìm tới tay nàng tiểu hoa, điển hình nhất là Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) vàVụng Trộm Không Thể Giấu. Triệu Lộ Tư cần nổ lực hơn để thoát khỏi mác tiểu Triệu Lệ Dĩnh Nếu muốn thành công hơn trên con đường diễn xuất và thoát khỏi cái mác "tiểu Triệu Lệ Dĩnh", Triệu Lộ Tư vẫn cần trau dồi và cải thiện diễn xuất, nhận kịch bản đa dạng, có chiều sâu hơn. So với đàn chị, cô nàng vẫn còn kém rất xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-trieu-lo-tu-qua-anh-chup-voi-trong-hau-truong-nhan-sac-co-con-ep-lung-linh-583213.html