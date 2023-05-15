Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường: Visual nổi bần bật, xứng danh 'nữ hoàng rating'

Không máy ảnh chuyên nghiệp, không chỉnh sửa hậu kỳ, những bức ảnh này đã phản ánh nhan sắc thật của "nữ hoàng giải trí ". Có thể thấy, ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn trước.

Không cần phải "lên đồ" lộng lẫy, khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh tự tin tỏa sáng bất chấp camera thường của "team qua đường" cũng khiến dư luận xôn xao. Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải lên mạng xã hội Weibo bức ảnh chụp chung với Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ phía netizen.

Qua bức ảnh được đăng tải, có thể thấy tuy vóc dáng của Triệu Lệ Dĩnh hơi nhỏ bé nhưng trông cô lại vô cùng nổi bật, "phát sáng" giữa đám đông với làn da trắng sáng, nụ cười rạng rỡ, kiểu tóc đơn giản cùng chiếc váy trễ vai tôn lên sự gợi cảm, làm nổi bật bờ vai mảnh khảnh của cô nàng. Khí chất bừng sáng của Triệu Lệ Dĩnh khiến cư dân mạng không khỏi xao xuyến.

Kiểu tóc đơn giản cùng chiếc váy trễ vai tôn lên sự gợi cảm, làm nổi bật bờ vai mảnh khảnh của cô nàng - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Năm 2007, Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình "Đám cưới vàng" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Tháng 10/2018, cô xác nhận đã là 'vợ người ta' khi thông báo đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Thế nhưng chỉ đến năm 2021, cả hai đã đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó và có với nhau một cậu con trai lém lỉnh.

Trở lại cuộc sống độc thân, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình - Ảnh: Internet

Được biết, cuộc đổ vỡ hôn nhân không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được nét đẹp trẻ trung, tươi tắn.

Có thể thấy, dù chạm ngưỡng 36, Triệu Lệ Dĩnh vẫn ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn trước - Ảnh: Internet

Hiện tại, ở tuổi U40, dù bận rộn đóng phim và tham gia nhiều dự án nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng nhưng cũng quyến rũ, phá cách. Cô còn được khen ngợi là có sự nghiệp ngày càng thăng hoa còn nhan sắc thì ngày càng nhuận sắc.