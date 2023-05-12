Chi tiết cho thấy Triệu Lệ Dĩnh còn yêu Phùng Thiệu Phong nhưng không được hồi đáp?

Cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn là tâm điểm chú ý.

Theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh hiện hài lòng cuộc sống độc thân kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Một năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với tác phẩm Hạnh phúc đến vạn gia, là một trong 2 sao nữ được chú ý nhất - bên cạnh Lưu Diệc Phi. Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp hậu ly hôn Trái lại cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc bất ngờ bùng nổ với hình ảnh nam diễn viên Phùng Thiệu Phong đang dùng bữa tối cùng nữ diễn viên Cái Nguyệt Hy, nữ diễn viên trẻ kém anh 14 tuổi. Qua ống kính, có thể thấy cả hai cư xử vô cùng thân mật, giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Những hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên này là tình mới của Phùng Thiệu Phong.

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp. Trái lại, Phùng Thiệu Phong lại im hơi lặng tiếng tập trung cho gia đình Hầu hết mọi người cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh tái hôn cùng chồng cũ Phùng Thiệu Phong là không có khả năng. Nếu đúng là Phùng Thiệu Phong đang hẹn hò, điều khiến cộng đồng mạng lo lắng nhất bây giờ là việc con trai của Triệu Lệ Dĩnh sắp có mẹ kế. Không ít khán giả phải đặt câu hỏi liệu người mới có đối xử tốt với con trai của Triệu Lệ Dĩnh hay không? Cặp đôi nên duyên khi hợp tác trong nhiều dự án Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, một số phương tiện truyền thông đã đặt câu hỏi cho Phùng Thiệu Phong: "Anh sẽ tìm mẹ kế cho Tương Tường chứ?” Không ngờ Phùng Thiệu Phong lại nói: "Mẹ của đứa trẻ vẫn luôn là Triệu Lệ Dĩnh, không ai có thể thay thế cô ấy". Câu nói của Phùng Thiệu Phong đã khiến Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức xúc động rơi nước mắt.

Khán giả nhận định tình cảm giữ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn còn sâu đậm Thông tin từ một người bạn,con trai chính là sợi dây gắn kết tình cảm của đôi nghệ sĩ. Cậu bé hiện sống cùng với mẹ Phùng Thiệu Phong do cả hai diễn viên thường xuyên vắng nhà. Vào mỗi cuối tháng, cả Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ sẽ cùng sắp lịch vài ngày rảnh để sum họp đưa con đi chơi. Một nguồn tin tiết lộ tài tử muốn tái hợp với vợ cũ. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối và muốn duy trì quan hệ bạn bè. Cuộc hôn nhân của cặp đôi tan vỡ khiến công chúng tiếc nuối. Tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo cả hai ly hôn. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Trong 3 năm hôn nhân, cặp đôi diễn viên vướng không ít những tin đồn đổ vỡ, ngoại tình. Chuyện tình cảm của Triệu – Phùng luôn là đề tài nóng đối với truyền thông và công chúng Hoa ngữ.

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc Mới đây, cộng đồng mạng được dịp cười ngất trước loạt ảnh được cho là ảnh trên tạp chí của Dương Mịch cùng Phùng Thiệu Phong và Hà Thạnh Minh sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc vào năm 2011.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-tiet-cho-thay-trieu-le-dinh-con-yeu-phung-thieu-phong-nhung-khong-uoc-hoi-ap-581198.html