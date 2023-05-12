Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công?

Vừa qua, trên mạng lan truyền thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp cùng nhau. Theo đó, dự án phim điện ảnh Nhân Ngư đang chuẩn bị được khởi quay. Phía nhà sản xuất đã nhắm đến hai đỉnh lưu lượng là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cho vai nam nữ chính. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã có màng hợp tác được mong đợi trong Hữu Phỉ

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lần đầu hợp tác trong dự án phim cổ trang Hữu Phỉ. Sự kết hợp của hai đỉnh lưu lượng thời điểm đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, bộ phim Hữu Phỉ nhận về nhiều ý kiến chê bai". Tác phẩm này lại bị chê thậm tệ, nguyên nhân vì nhiều khán giả cho rằng màn kết hợp của cặp đôi rời rạc, diễn xuất của Vương Nhất Bác non kém trước đàn chị. Một số fan của Vương Nhất Bác thì cho rằng, nàng tiểu hoa đán họ Triệu đã lớn tuổi, không hợp đóng với nam tài tử.