Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công?

Fan xôn xao trước tin tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.
- Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái
- Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?
Vừa qua, trên mạng lan truyền thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp cùng nhau. Theo đó, dự án phim điện ảnh Nhân Ngư đang chuẩn bị được khởi quay. Phía nhà sản xuất đã nhắm đến hai đỉnh lưu lượng là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cho vai nam nữ chính. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.
Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lần đầu hợp tác trong dự án phim cổ trang Hữu Phỉ. Sự kết hợp của hai đỉnh lưu lượng thời điểm đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, bộ phim Hữu Phỉ nhận về nhiều ý kiến chê bai". Tác phẩm này lại bị chê thậm tệ, nguyên nhân vì nhiều khán giả cho rằng màn kết hợp của cặp đôi rời rạc, diễn xuất của Vương Nhất Bác non kém trước đàn chị. Một số fan của Vương Nhất Bác thì cho rằng, nàng tiểu hoa đán họ Triệu đã lớn tuổi, không hợp đóng với nam tài tử.
Ngay lập tức, phía Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phủ nhận chuyện tái hợp với Vương Nhất Bác trong dự án điện ảnh Nhân Ngư. Dù vậy, không ít fan vẫn mong đợi bởi lẽ cả hai ngôi sao này đều có định hướng phát triển ở mảng điện ảnh.
Thông qua hai dự án lên sóng gần đây là Vô Danh và Trường Không Chi Vương, Vương Nhất Bác cũng đã phần nào chứng minh sức hút của mình trên màn ảnh rộng.
Bên cạnh đó, đại bộ phận fan Triệu Lệ Dĩnh lại không quá ủng hộ việc thần tượng tái hợp cùng Vương Nhất Bác. Hiện việc cặp đôi đỉnh lưu lượng này có hợp tác cùng nhau hay không vẫn là đề tài bàn tán của dân mạng.
Phía Triệu Lệ Dĩnh, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô trong năm 2022 với 2 dự án hiện đại - Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng. Bên cạnh đó, dự án cổ tranh chế tác lớn Dữ Phượng Hành do cô đóng cùng Lâm Canh Tân cũng chờ ngày lên sóng.