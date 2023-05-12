Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công?

Sao quốc tế 12/05/2023 10:31

Fan xôn xao trước tin tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.

Vừa qua, trên mạng lan truyền thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp cùng nhau. Theo đó, dự án phim điện ảnh Nhân Ngư đang chuẩn bị được khởi quay. Phía nhà sản xuất đã nhắm đến hai đỉnh lưu lượng là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cho vai nam nữ chính. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã có màng hợp tác được mong đợi trong Hữu Phỉ

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lần đầu hợp tác trong dự án phim cổ trang Hữu Phỉ. Sự kết hợp của hai đỉnh lưu lượng thời điểm đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, bộ phim Hữu Phỉ nhận về nhiều ý kiến chê bai". Tác phẩm này lại bị chê thậm tệ, nguyên nhân vì nhiều khán giả cho rằng màn kết hợp của cặp đôi rời rạc, diễn xuất của Vương Nhất Bác non kém trước đàn chị. Một số fan của Vương Nhất Bác thì cho rằng, nàng tiểu hoa đán họ Triệu đã lớn tuổi, không hợp đóng với nam tài tử.

Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công? - Ảnh 2
Tuy nhiên, bộ phim đã bị chê bai thậm tệ.

Ngay lập tức, phía Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phủ nhận chuyện tái hợp với Vương Nhất Bác trong dự án điện ảnh Nhân Ngư. Dù vậy, không ít fan vẫn mong đợi bởi lẽ cả hai ngôi sao này đều có định hướng phát triển ở mảng điện ảnh.

Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công? - Ảnh 3
Vương Nhất Bác có sức hút nhất định trên màn ảnh rộng 

Thông qua hai dự án lên sóng gần đây là Vô Danh và Trường Không Chi Vương, Vương Nhất Bác cũng đã phần nào chứng minh sức hút của mình trên màn ảnh rộng.

Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công? - Ảnh 4
Phía Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xác minh tin đồn tái hợp đàn em

Bên cạnh đó, đại bộ phận fan Triệu Lệ Dĩnh lại không quá ủng hộ việc thần tượng tái hợp cùng Vương Nhất Bác. Hiện việc cặp đôi đỉnh lưu lượng này có hợp tác cùng nhau hay không vẫn là đề tài bàn tán của dân mạng.

Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp không còn là tin đồn, liệu có thành công? - Ảnh 5
Dữ Phượng Hành tái hợp cùng tình cũ Lâm Canh Tân đang được mong đợi 

Phía Triệu Lệ Dĩnh, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô trong năm 2022 với 2 dự án hiện đại - Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng. Bên cạnh đó, dự án cổ tranh chế tác lớn Dữ Phượng Hành do cô đóng cùng Lâm Canh Tân cũng chờ ngày lên sóng.

 

Đụng độ tạo hình tiên cá, Triệu Lệ Dĩnh có thắng nổi Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đụng độ tạo hình tiên cá, Triệu Lệ Dĩnh có thắng nổi Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Hiếm khi 2 nàng tiểu hoa đán đình đám đụng độ tạo hình. Ai xuất sắc hơn?

Xem thêm
Từ khóa:   hoa ngữ sao cbiz #Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Hữu Phỉ

TIN LIÊN QUAN

Đụng độ tạo hình tiên cá, Triệu Lệ Dĩnh có thắng nổi Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đụng độ tạo hình tiên cá, Triệu Lệ Dĩnh có thắng nổi Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái

Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

Vừa được khen hết lời trong tạo hình Thỏ Ngọc, Triệu Lệ Dĩnh nhận 'bão lời chê' trong tạo hình giáo sư tiên tri của Harry Potter vì một lý do không ngờ

Vừa được khen hết lời trong tạo hình Thỏ Ngọc, Triệu Lệ Dĩnh nhận 'bão lời chê' trong tạo hình giáo sư tiên tri của Harry Potter vì một lý do không ngờ

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim

Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu