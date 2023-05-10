Vừa được khen hết lời trong tạo hình Thỏ Ngọc, Triệu Lệ Dĩnh nhận 'bão lời chê' trong tạo hình giáo sư tiên tri của Harry Potter vì một lý do không ngờ

Vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã gây sốt cộng đồng mạng khi tham gia chương trình Manh Thám Tra Án. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh cosplay giáo sư tiên tri Trelawney trong Harry Potter.

Theo đó, nhiều dân tình dành ‘lời chê’ cho tạo hình lần này của Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, nhân vật Giáo sư Sybill Trelawney của nữ minh tinh Emma Thompson có phần hơi luộm thuộm với mái tóc xù, chiếc kính quá khổ, quần áo nhiều lớp chồng chất lên nhau. Bên cạnh đó, nhân vật này có vẻ ngoài già cõi, xấu xí, còn Triệu Lệ Dĩnh lại khá trẻ trung xinh xắn nên dù có cố tình làm xấu đi vẫn không ‘dìm’ được nhan sắc đỉnh cao của cô nàng.

Trước đó, cũng tại chương trình, Triệu Lệ Dĩnh đã gây chú ý khi cosplay tạo hình Thỏ Ngọc của nhân vật Công Tôn Ly. Với màn hóa thân này, Triệu Lệ Dĩnh trở nên hot trên Weibo. Nhiều khán giả dành cơn mưa lời khen cô nàng là Thỏ Ngọc xinh đẹp nhất với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Bên cạnh đó, dân tình không khỏi ‘dở khóc dở cười’ khi từ trường quay bất ngờ vọng ra câu: "Triệu Lệ Dĩnh bị loại", điều này đã được một fan đứng cạnh đó ghi lại. Video cảnh mỹ nhân họ Triệu bị loại nhận được sự quan tâm lớn của khán giả sau khi được lan truyền. Đặc biệt, từ khóa: “Cả thế giới đều biết Triệu Lệ Dĩnh bị loại rồi” lập tức đứng top 1 hot search Weibo.

Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đúng là đen đủi, khi show chưa chiếu mà đã bị ‘leak’ trước kết quả. Bên cạnh đó, khán giả cũng hy vọng Triệu Lệ Dĩnh hãy dành thời gian để tham gia các chương trình truyền hình nhiều hơn nữa, điều này sẽ giúp fan có thêm cơ hội để nhìn thấy thần tượng trên màn ảnh.