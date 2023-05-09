Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận 'quả ngọt' trước thềm Dữ Phượng Hành lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức nhận 'quả ngọt' trước thềm dự án Dữ Phượng Hành lên sóng, netizen vô cùng phấn khích.

Dữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp sau hơn 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Được biết, dự án đóng máy đã lâu và có thông tin sẽ lên sóng vào cuối năm nay khiến dân tình không khỏi mong chờ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dữ Phượng Hành đã chính thức vượt mốc 1.5 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng. Con số này là rất khả quan đối với một dự án truyền hình chưa ấn định thời gian lên sóng. Phim đóng máy sau hơn 4 tháng ghi hình và được kỳ vọng là dự án trọng điểm trong thời gian tới trên nền tảng phát sóng.

Trước đó, cặp đôi đã có buổi phỏng vấn quảng bá cho bộ phim Dữ Phượng Hành. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nở nụ cười rạng rỡ để Lâm Canh Tân chụp ảnh đã khiến bao khán giả gục ngã vì quá tình tứ. Với mối quan hệ thân thiết, lại thêm từng phối hợp cực ăn ý ở Sở Kiều Truyện, đại đa số khán giả đều cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ cực đẹp đôi ở Dữ Phượng Hành.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' bị bôi nhọ hình ảnh vì trang phục nhạy cảm Theo video được lan truyền trên mạng xã hội, Dương Siêu Việt bị lộ hình ảnh nhạy cảm khi phát sóng trực tiếp. Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên không mặc nội y khi livestream.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-va-lam-canh-tan-nhan-qua-ngot-truoc-them-du-phuong-hanh-len-song-579579.html