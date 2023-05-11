Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Sao quốc tế 11/05/2023 15:08

Mới đây, trong một sự kiện thời trang, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nắm tay Châu Tấn cùng trượt băng khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Mới đây, một thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp đã tổ chức show diễn tại Los Angeles, Mỹ. Đáng chú ý là sự góp mặt của những đại sứ thương hiệu và các ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Có thể kể đến một vài khách mời Châu Á như: G-Dragon, Châu Tấn, Vương Nhất Bác,...Các khách mời mặc theo chủ đề phim trường Hollywood, với mỗi người một màu sắc, cá tính riêng.

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 1Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 2Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 3

Theo đó, các khách mời cũng được tham gia hoạt động giao lưu như trượt patin được thương hiệu này tổ chức. Đáng chú ý là khoảnh khắc Vương Nhất Bác nắm tay Châu Tấn cùng trượt băng khiến khán giả thích thú. Cả hai vui vẻ tham gia trượt băng nghệ thuật cùng nhau, không khí của buổi gặp gỡ vô cùng lãng mạn.

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 4Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 5

Nhiều dân tình đã dành lời khen có cánh dành cho cặp chị em này. Theo đó, sắc vóc ở độ tuổi U50 của Châu Tấn khi đứng cạnh đàn em kém nhiều tuổi khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì không hề kém cạnh mà vẫn khí chất ngời ngời.

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 6Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 7Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn - Ảnh 8

Trước đó, Châu Tấn và Vương Nhất Bác từng hợp tác với nhau trong nhiều dự án phim ảnh. Cặp đôi được khen ngợi vì sự ăn ý trong quá trình làm việc, họ cũng dành cho đối phương những lời có cánh trong các buổi phỏng vấn tuyên truyền. Đặc biệt, phim Vô Danh do cặp đôi tham gia diễn xuất từng đạt thành tích ấn tượng tại phòng vé Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

 

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