Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái

Sao quốc tế 10/05/2023 10:01

Sau khi đóng chung Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng dính phải tin đồn hẹn hò, nay lại được đồn sẽ nên duyên cùng nhau trong phim mới.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch tiếp theo nào về diễn xuất kể từ sau khi đóng máy dự án điện ảnh Con đường hung tàn (Hổ lang chi lộ). Thay vào đó, cô nàng tham gia gameshow và tập trung nghỉ ngơi sau thời gian dài tập trung đóng phim.

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch tiếp theo nào về diễn xuất kể từ sau khi đóng máy dự án điện ảnh Con đường hung tàn 

Mới đây, trên Weibo hiện nay, hotsearch "Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sẽ đóng phim lần 2" đang leo lên top 5 với lượt tương tác cao. Theo đó, 2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Hữu Phỉ sẽ sớm tái hợp màn ảnh rộng qua dự án mang tên Nhân ngư của đạo diễn Trình Nhĩ.

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái - Ảnh 2
2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Hữu Phỉ sẽ sớm tái hợp màn ảnh rộng qua dự án mang tên Nhân ngư

Trước đó, vị đạo diễn này trong một buổi phỏng vấn đã xác nhận sẽ tiếp tục để Vương Nhất Bác đóng phim thứ 2 sau thành công của bộ phim Vô danh mang về doanh thu phòng vé lên tới 700 triệu NDT.

Trong khi khán giả vô cùng hào hứng trước tin tức này thì người hâm mộ của 2 ngôi sao lại chẳng mấy vui vẻ. Lý do là bởi màn hợp tác trên màn ảnh nhỏ trước đó đã trở thành tác phẩm bị chê cười, khiến Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đều bị chế giễu khả năng diễn xuất, "phản ứng hóa học" cũng rất gượng gạo.

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đều bị chế giễu khả năng diễn xuất, "phản ứng hóa học" cũng rất gượng gạo 

Bộ phim Hữu Phỉ do Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính trước đây cũng được được phản ứng khá tích cực từ phía khán giả. Hơn nữa, đây còn là tác phẩm đầu tiên của nữ diễn viên 8X sau thời gian vắng bóng trong showbiz. Ngoài việc thưởng thức bộ phim, cư dân mạng còn "đầu tắt mặt tối" trong việc khui lại những chuyện xưa cũ của dàn diễn viên chính trong phim. 

Trong một lần phỏng vấn trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng thẳng thắn bày tỏ không muốn tiếp tục hợp tác với Vương Nhất Bác. Khán giả "chấn động" trước phát ngôn của nữ diễn viên. Lẽ nào sau khi hợp tác cùng nhau trong Hữu phỉ, Triệu Lệ Dĩnh có ác cảm, ghét bỏ đàn em Vương Nhất Bác?

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh từng thẳng thắn bày tỏ không muốn tiếp tục hợp tác với Vương Nhất Bác 

Tuy nhiên, "bà xã Phùng Thiệu Phong" nhanh chóng giải thích câu nói của mình, nguyên nhân không muốn hợp tác với Vương Nhất Bác là vì nam nghệ sĩ 9X rất giỏi trong khoản chịu thương, chịu khó. Năng lực chịu khó của anh chàng làm cô cảm thấy có nhiều áp lực. 

Được biết, Vương Nhất Bác hiện đang là cái tên khá nổi của màn ảnh rộng khi liên tiếp có tới 2 phim ra rạp và đều mang về thành tích khả quan, doanh thu phòng vé đều nhanh chóng vượt mốc 500 triệu NDT, chứng thực vị trí đỉnh lưu hàng đầu hiện nay. 

Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp tái hợp tác hậu lùm xùm tin đồn tình ái - Ảnh 5
Vương Nhất Bác hiện đang là cái tên khá nổi của màn ảnh rộng
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