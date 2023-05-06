Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim

Là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi có câu chuyện xoay quanh phi công bay thử của Trung Quốc, Trường Không Chi Vương hội tụ khá nhiều ưu điểm như mạnh dạn quay thật hình ảnh trên không của những chiếc máy bay chiến đấu được nhắc đến trong phim, thay vì tạo dựng mô hình kỹ xảo thường thấy. Đồng thời, những hình ảnh này được chăm chút đủ đẹp và choáng ngợp, mang lại cảm giác chân thật và mới mẻ cho khán giả.

Vương Nhất Bác trong vai phi công bay thử mới vào đội - Lôi Vũ

Trường Không Chi Vương là bộ phim có nội dung xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lôi Vũ (Vương Nhất Bác), chàng phi công trẻ đã cùng nhiều phi công tài giỏi khác thi đỗ quá trình tuyển chọn khắt khe, từ đó trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Theo đó, họ sẽ cùng nhau thử nghiệm để kiểm lại các ranh giới an toàn và giới hạn của máy bay sau khi một loại máy bay chiến đấu mới được nghiên cứu ra. Dưới sự dẫn dắt của cơ trưởng Trương Đĩnh (Hồ Quân), các phi công sẽ tham gia vào chuyến bay thử nghiệm với loại máy bay mới, cùng nhau đối mắt với nhiều nguy cơ có thể xảy đến, cũng qua đó thử thách bản thân cũng như giới hạn của mình.