Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim

Biên kịch đã biến nhân vật của Vương Nhất Bác thành kẻ phá hoại nội dung phim, làm hỏng cả bộ phim.
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Là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi có câu chuyện xoay quanh phi công bay thử của Trung Quốc, Trường Không Chi Vương hội tụ khá nhiều ưu điểm như mạnh dạn quay thật hình ảnh trên không của những chiếc máy bay chiến đấu được nhắc đến trong phim, thay vì tạo dựng mô hình kỹ xảo thường thấy. Đồng thời, những hình ảnh này được chăm chút đủ đẹp và choáng ngợp, mang lại cảm giác chân thật và mới mẻ cho khán giả.
Trường Không Chi Vương là bộ phim có nội dung xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lôi Vũ (Vương Nhất Bác), chàng phi công trẻ đã cùng nhiều phi công tài giỏi khác thi đỗ quá trình tuyển chọn khắt khe, từ đó trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Theo đó, họ sẽ cùng nhau thử nghiệm để kiểm lại các ranh giới an toàn và giới hạn của máy bay sau khi một loại máy bay chiến đấu mới được nghiên cứu ra. Dưới sự dẫn dắt của cơ trưởng Trương Đĩnh (Hồ Quân), các phi công sẽ tham gia vào chuyến bay thử nghiệm với loại máy bay mới, cùng nhau đối mắt với nhiều nguy cơ có thể xảy đến, cũng qua đó thử thách bản thân cũng như giới hạn của mình.
Biên kịch để thể hiện nam chính "giỏi giang không sợ thử thách" mà tạo nên một quân nhân không tuân lệnh lãnh đạo, vô tổ chức vô kỷ luật. Điều này dẫn đến bay thử thất bại, đến thành tích 98 độ cũng không hoàn thành, chứ đừng nói là 99 độ.
Đã thế, khi được nữ quân y do Châu Đông Vũ đề nghị đi kiểm tra sức khỏe để xác định trạng thái cơ thể có cho phép bay tiếp không, Lôi Vũ lập tức từ chối và tự cho rằng mình vẫn bay tiếp được. Xét theo logic thông thường, nhân vật này không thể tồn tại trong quân, chứ đừng nói trở thành một phi công bay thử xuất sắc.
Việc diễn viên thần tượng đóng phim mang hơi hướng chính kịch để cải thiện diễn xuất và 'dát vàng' địa vị bản thân trong ngành công nghiệp điện ảnh là chuyện thường tình. Nhưng vì diễn viên thần tượng mà viết kịch bản chính kịch thành kịch bản 'thần tượng', ban cho nhân vật hàng loạt những hào quang vô lý, phi logic để chiều lòng người hâm mộ, khiến chất lượng phim đi xuống đang là một vấn nạn không nên bị phớt lờ trong làng giải trí Hoa Ngữ.