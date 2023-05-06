Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim

Sao quốc tế 06/05/2023 22:23

Biên kịch đã biến nhân vật của Vương Nhất Bác thành kẻ phá hoại nội dung phim, làm hỏng cả bộ phim.

Là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi có câu chuyện xoay quanh phi công bay thử của Trung Quốc, Trường Không Chi Vương hội tụ khá nhiều ưu điểm như mạnh dạn quay thật hình ảnh trên không của những chiếc máy bay chiến đấu được nhắc đến trong phim, thay vì tạo dựng mô hình kỹ xảo thường thấy. Đồng thời, những hình ảnh này được chăm chút đủ đẹp và choáng ngợp, mang lại cảm giác chân thật và mới mẻ cho khán giả.

Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim - Ảnh 1
Vương Nhất Bác trong vai phi công bay thử mới vào đội - Lôi Vũ

 Trường Không Chi Vương là bộ phim có nội dung xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lôi Vũ (Vương Nhất Bác), chàng phi công trẻ đã cùng nhiều phi công tài giỏi khác thi đỗ quá trình tuyển chọn khắt khe, từ đó trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Theo đó, họ sẽ cùng nhau thử nghiệm để kiểm lại các ranh giới an toàn và giới hạn của máy bay sau khi một loại máy bay chiến đấu mới được nghiên cứu ra. Dưới sự dẫn dắt của cơ trưởng Trương Đĩnh (Hồ Quân), các phi công sẽ tham gia vào chuyến bay thử nghiệm với loại máy bay mới, cùng nhau đối mắt với nhiều nguy cơ có thể xảy đến, cũng qua đó thử thách bản thân cũng như giới hạn của mình.

Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim - Ảnh 2
Tuy là lính mới trong đội, nhưng nam chính rất kiêu ngạo, tự tin vào tài năng bản thân đến mức làm trái lệnh trên

 Biên kịch để thể hiện nam chính "giỏi giang không sợ thử thách" mà tạo nên một quân nhân không tuân lệnh lãnh đạo, vô tổ chức vô kỷ luật. Điều này dẫn đến bay thử thất bại, đến thành tích 98 độ cũng không hoàn thành, chứ đừng nói là 99 độ.

Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim - Ảnh 3
Tuyến tình cảm của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ quá đột ngột

 Đã thế, khi được nữ quân y do Châu Đông Vũ đề nghị đi kiểm tra sức khỏe để xác định trạng thái cơ thể có cho phép bay tiếp không, Lôi Vũ lập tức từ chối và tự cho rằng mình vẫn bay tiếp được. Xét theo logic thông thường, nhân vật này không thể tồn tại trong quân, chứ đừng nói trở thành một phi công bay thử xuất sắc.

Khán giả chỉ trích nhân vật của Vương Nhất Bác trong Trường Không Chi Vương làm hỏng cả bộ phim - Ảnh 4
Lôi Vũ tuy là quân nhân, nhưng bị xây dựng thành nhân vật vô tổ chức vô kỷ luật là điều rất vô lý

Việc diễn viên thần tượng đóng phim mang hơi hướng chính kịch để cải thiện diễn xuất và 'dát vàng' địa vị bản thân trong ngành công nghiệp điện ảnh là chuyện thường tình. Nhưng vì diễn viên thần tượng mà viết kịch bản chính kịch thành kịch bản 'thần tượng', ban cho nhân vật hàng loạt những hào quang vô lý, phi logic để chiều lòng người hâm mộ, khiến chất lượng phim đi xuống đang là một vấn nạn không nên bị phớt lờ trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Có vẻ như mối quan hệ của cả 2 đã kết thúc sau khi dự án hợp tác kết thúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Không Chi Vương Vua Của Bầu Trời Vương Nhất Bác Châu Đông Vũ nhân vật của Vương Nhất Bác

TIN LIÊN QUAN

Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác, Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba bị gắn mác diễn xuất dở tệ dẫn đến phim không ai xem?

Vương Nhất Bác, Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba bị gắn mác diễn xuất dở tệ dẫn đến phim không ai xem?

Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng

Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Xôn xao ảnh chụp Vương Nhất Bác thuở còn nhỏ, liệu có 'đập tan' nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ?

Xôn xao ảnh chụp Vương Nhất Bác thuở còn nhỏ, liệu có 'đập tan' nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ?

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz