Triệu Lệ Dĩnh cosplay nhân vật Thỏ Ngọc gây bão cộng đồng mạng

Nàng tiểu hoa ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn, hút hồn từ cái nhìn đầu tiên khi vừa mới xuất hiện. Dù diện trang phục với tone màu vàng chủ đạo nhưng Triệu Lệ Dĩnh không hề xuống sắc. Cô nàng là minh chứng cho nhanh sắc có thể cân hầu hết mọi tạo hình.

Mới đây, khi tham gia khách mời trong show 'Manh Thám Tra Án', Triệu Lệ Dĩnh đã có màn chào sân ấn tượng khi hóa thân thành Thỏ Ngọc Công chúa Công Tôn Ly và nhận về ngàn 'cơn mưa lời khen' vì quá ấn tượng.

Với nét ngây thơ, cuốn hút Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng gây bão, 'chiếm lĩnh' mạng xã hội vì lướt đến đâu người ta đều thấy hình ảnh của nàng Thỏ Ngọc Triệu Lệ Dĩnh đến đó.

Được biết Triệu Lệ Dĩnh còn có biệt danh 'nữ hoàng giải trí' vì có nhiều người xem nhất trên nềng tảng video. Thế nên người hâm mộ và cộng đồng mạng cũng không quá bất ngờ khi thấy màn cosplay đầy thú vị này của nữ diễn viên.

Với nét ngây thơ, cuốn hút của Thỏ Ngọc, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng gây bão, 'chiếm lĩnh' mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong một số hình ảnh lan truyền khác, người hâm mộ còn đồn đoán rằng cô nàng rất thích quay TikTok khi ngồi múa may tay chân với bạn diễn.

Triệu Lệ Dĩnh cùng Tôn Thiên 'múa may' khi nhìn điện thoại, trông cô nàng rất hào hứng. Nhiều người cho rằng có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đang quay TikTok vì thường ngày nữ diễn viên cũng rất thích làm video TikTok - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh cùng các bạn chơi trong show 'Manh Thám Tra Án' mà cô tham gia - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Năm 2007, Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình "Đám cưới vàng" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long.

Với vai diễn trong bộ phim "Hoa Thiên Cốt" năm 2015, tên tuổi của cô phủ sóng vượt bật, được đánh giá là một diễn viên thực lực, có năng lực diễn xuất đi cùng nhan sắc xinh đẹp. Cô tham gia vào rất nhiều bộ phim, chương trình truyền hình, tham gia quảng cáo, là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác.

Màn hóa thân thành Thỏ Ngọc Công chúa Công Tôn Ly của Triệu Lệ Dĩnh nhận về ngàn 'cơn mưa lời khen' từ cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp và ấn tượng - Ảnh: Internet

Ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh luôn được khen ngợi là sự nghiệp ngày càng thăng hoa còn nhan sắc thì ngày càng nhuận sắc, thậm chí còn xinh đẹp hơn khi bước vào nghề.