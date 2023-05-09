Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi

Sao quốc tế 09/05/2023 09:26

Ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn trước.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã khoe loạt ảnh cá nhân nhân kỷ niệm 17 năm vào nghề của nữ diễn viên. Dù chạm ngưỡng 36 nhưng nhan sắc của bà mẹ một con ngày càng lên hương, nhuận sắc. Nhiều người hâm mộ và cộng đồng mạng địa phương không ngớt lời khen dành cho 'nữ hoàng giải trí' suốt những ngày qua. 

Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 1
Bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh ngày càng nhuận sắc, lên hương dù đã ở tuổi U40 - Ảnh: Internet

Không khó để nhận ra từ sau khi ly hôn chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh hoạt động nghệ thuật vô cùng năng suất. Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được nét đẹp trẻ trung, tươi tắn. 

Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 4
Loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được phòng làm việc đăng tải nhân kỷ niệm 17 năm vào nghề của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh mới được phòng làm việc đăng tải, người hâm mộ và cộng đồng mạng vô cùng thích thú khi Triệu Lệ Dĩnh 'lột xác' với nhiều phong cách khác nhau. Từ cổ điển, đời thường trẻ trung năng động đến những bức ảnh trưởng thành quyến rũ nhưng rất ngọt ngào, đằm thắm. 

Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 7
Loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được phòng làm việc đăng tải với đủ phong cách tạo hình của nữ diễn viên, từ năng động trẻ trung đến trưởng thành quyến rũ - Ảnh: Internet

Hiện tại dù sắp đón sinh nhật lần thứ 36 nhưng nhan sắc của 'nữ hoàng giải trí' vẫn quyến rũ, diễm lệ làm xao xuyến con tim của người hâm mộ như những ngày mới bước vào nghề. 

Triệu Lệ Dĩnh tung bộ ảnh mới kỷ niệm 17 năm vào nghề, 'mẹ một con' gây bất ngờ bởi vẻ trẻ trung hơn tuổi - Ảnh 8
Nhan sắc chuẩn visual đẹp ' nước nghiêng thành' không thể chê vào đâu được - Ảnh: Internet

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ra mẳt của Triệu Lệ Dĩnh, phòng làm việc đã đăng tải 18 bức ảnh của cô thay vì 17 bức. Được biết, đó là vì 17 khi kết hợp thêm 1 sẽ có nghĩa mọi người cùng nhau hướng đến tương lai năm thứ 18. Mong rằng cô sẽ luôn có nhiều hoạt động bức phá cũng như nhiều dự án phim ảnh làm nên thành công lớn trong năm thứ 18 này. 

 

 

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