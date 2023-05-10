Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na được xem là cặp bạn thân hiếm hoi đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Hoa Ngữ đầy thị phi, cạnh tranh. Quen biết nhau từ năm 2015, cho đến hiện tại, cặp bạn thân này vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, thấu hiểu lẫn nhau.

Mới đây, trong một chương trình giải trí, nữ diễn viên trẻ Tôn Thiên đã có nhiệm vụ cần phải nối máy với Triệu Lệ Dĩnh. Khi nhiệm vụ thất bại và điện thoại được chuyển đến cho Tạ Na, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến mọi người phải bất ngờ khi nhận ra ngay người chị thân thiết chỉ trong một nốt nhạc. Sau khi nghe thấy hai tiếng ‘Lệ Dĩnh’ từ Tạ Na, cô đã đáp lại rất nhanh: "Đại ca".

Được biết, cách gọi ‘đại ca’ và ‘nhị đệ’ là cách xưng hô thân mật nhiều năm nay qua của Tạ Na và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai gặp nhau lần đầu trong chương trình ‘Thần Tượng Đến Rồi’ năm 2015. Vốn có nhiều điểm chung như đều xuất thân từ gia đình bình thường, làm việc chăm chỉ mới có được thành công như ngày nay, Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na vô cùng ‘hợp cạ’ và còn kết nghĩa ‘huynh đệ’ ngay trên sóng truyền hình.

Khi Tạ Na hạ sinh hai nàng công chúa đầu lòng, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng cô hai chiếc khóa vàng (khóa trường thọ của Trung Quốc mang ý nghĩa chúc phúc) và nhận làm mẹ nuôi của hai bé. Ngược lại, Tạ Na cũng tặng khóa vàng và gấu bông tự tay làm cho Lệ Dĩnh khi cô lên chức mẹ.

Bên cạnh đó, hai người đẹp này còn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, ủng hộ nhau trong công việc và sẵn sàng bênh vực nhau trước sóng gió dư luận. Chính vì điều này khiến khán giả càng thêm tin tưởng về tình bạn thực sự giữa Cbiz lắm thị phi.

Sau nhiều năm, Tạ Na - Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một cặp chị em thân thiết có tiếng trong Cbiz. Trước khi cúp máy tại chương trình, Tạ Na đã dặn dò em gái: "Chú ý sức khỏe nhé. Đại ca nhớ em lắm!". Điều này khiến khán giả cảm thấy ấm áp trước tình cảm sâu sắc giữa hai người.