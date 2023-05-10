Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

Sao quốc tế 10/05/2023 10:02

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp cười ngất trước loạt ảnh được cho là ảnh trên tạp chí của Dương Mịch cùng Phùng Thiệu Phong và Hà Thạnh Minh sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc vào năm 2011.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Dương Mịch đã đăng tải một thông báo xác nhận việc rời khỏi công ty chủ quản Gia Hành sau 10 năm hợp tác. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền loạt ảnh được cho là ảnh trên tạp chí của Dương Mịch cùng Phùng Thiệu Phong và Hà Thạnh Minh sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc vào năm 2011.

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 1

Đáng chú ý, dân tình không khỏi cười ngất trước hình ảnh Dương Mịch bay lơ lửng trên không trung với concept ‘xuyên không’ của bộ phim. Theo đó, những hình ảnh còn chỉnh theo phong cách cổ điển khiến dân tình cho rằng trông Dương Mịch không khác gì ‘ma nữ hoàng cung’. Nhiều netizen không khỏi thắc mắc đây liệu có phải sản phẩm photoshop không vì trông quá kì cục.

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 2Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 3Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 4Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 5Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 6

Bên cạnh đó, không ít khán giả nhắc lại chuyện Cung Tỏa Tâm Ngọc ‘đạo nhái’ dự án Bộ Bộ Kinh Tâm (Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đóng chính). Được biết, Cung Tỏa Tâm Ngọc do ‘vị biên kịch vàng’ Vu Chính cầm trịch. Dù Vu Chính đưa ra lý do là Cung Tỏa Tâm Ngọc phát sóng trước Bộ bộ kinh tâm nhưng dường như chẳng mấy ai bị thuyết phục bởi lời giải thích 'ngớ ngẩn' này.

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 7

Cung Tỏa Tâm Ngọc xoay quanh hành trình xuyên không về quá khứ - thời đại nhà Thanh của cô gái hiện đại Tình Xuyên. Tại đây, cô đối mặt với nhiều âm mưu tranh đấu trong hậu cung và cùng Bát A Ca Dận Tự viết nên chuyện tình đẹp.

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh 8

Trong Cung tỏa tâm ngọc, Dương Mịch thủ vai Tình Xuyên - cô gái bị mắc kẹt giữa tam giác tình yêu với Bát A ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong) và Tứ A Ca Dận Chân (Hà Thịnh Minh). Vai diễn của Dương Mịch được nhiều khán giả yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, trí thông minh và sự lương thiện.

 

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