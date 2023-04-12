Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều?

Sao quốc tế 12/04/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Cáp Nhĩ Tân 1944 (tên cũ: Thành Không Có Tôi) đã chính thức khai máy. Đồng thời công bố dàn cast chính thức do Dương Mịch và Tần Hạo đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Cáp Nhĩ Tân 1944 (tên cũ: Thành Không Có Tôi) đã chính thức khai máy. Đồng thời công bố dàn cast chính thức do Dương MịchTần Hạo đóng chính.

Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 1Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 2Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 3Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 4Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 5Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 6Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 7Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 8

Đáng chú ý, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình có phong cách cổ điển với mái tóc xoăn cùng với chiếc áo khoác da vô cùng xinh đẹp của thời Trung Hoa Dân Quốc. Nhiều khán giả hết lời khen ngợi cô nàng rất phù hợp với tạo hình này, tựa như những mỹ nhân thập niên cũ. Theo đó, Dương Mịch sẽ thủ vai Quan Tuyết, một vai diễn phản diện khiến công chúng vô cùng mong đợi.

Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 9

Trước đó, khi có thông tin Dương Mịch tham gia dự án này đã gây nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị. Theo đó, có nguồn tin nàng tiểu hoa sẽ đảm nhận phiên 2 ở dự án này. Nhiều người cho rằng, kể từ khi có thông tin Dương Mịch rời khỏi Gia Hành, không có người chống lưng khiến vị thế của cô nàng giảm sút rất nhiều.

Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 10Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều? - Ảnh 11

Tuy nhiên, Tần Hạo là một trong những diễn viên phái thực lực của điện ảnh Hoa Ngữ. Anh có vô số tác phẩm thành công và thường xuyên thống trị bảng xếp hạng douban. Chính vì thế, Dương Mịch hợp tác cùng một nam diễn viên như thế thì nhận phiên 2 cũng không có gì khó hiểu.

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Tần Hạo Cáp Nhĩ Tân 1944 sao hoa ngữ cbiz

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