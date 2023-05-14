Triệu Lệ Dĩnh 'im hơi lặng tiếng' sau Hạnh Phúc đến Vạn gia và Gió thổi Bán Hạ

Tuy nhiên, khi các dự án cổ trang của loạt sao Hoa ngữ ấn định thời gian chiếu (hoặc vừa chiếu xong), "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh vẫn im hơi lặng tiếng. Có thông tin, phim của nữ diễn viên lên sóng Quý III nhưng đó chỉ là dự đoán của truyền thông, phía đoàn phim chưa chính thức xác nhận.

sau hai dự án thành công LÀ Hạnh Phúc đến Vạn gia, Gió thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng ở "Dữ phượng hành" cùng Lâm Canh Tân. Cả hai là một trong những ngôi sao thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Sự kết hợp của họ đáng được mong chờ do khi đóng "Sở Kiều truyện", tạo cơn sốt ở châu Á khi phim thu về hàng chục tỉ lượt xem.

Một số khán giả cho rằng, phim của Triệu Lệ Dĩnh phải cắt và chỉnh sửa để phù hợp lên sóng. Một trong những nguyên nhân là do theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt phim, tác phẩm Hoa ngữ không được quá 40 tập. Vậy nên, khả năng cao "Dữ phượng hành" của nữ diễn viên phải cắt bỏ một số cảnh nếu dư số tập so với quy định.

Dù chưa công chiếu, "Dữ phượng hành" của nữ diễn viên vẫn lập kỉ lục. Cụ thể, phim đạt 1,5 triệu lượt đăng kí trước. Con số này là rất khả quan đối với một dự án truyền hình chưa ấn định thời gian lên sóng.

Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh khá kín tiếng. Cô cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng và các sự kiện giải trí. Ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sự nghiệp đáng mơ ước. Cô sở hữu hơn 90 triệu người theo dõi trên Weibo. Cô giữ kỉ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku...

Theo đó, không để khán giả phải hoài nghi, Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phản hồi, cô xác nhận thật sự bản thân cố tình tăng cân để hợp với vai diễn. Không có chuyện người đẹp 8x không tôn trọng khán giả hay vai diễn mới của mình.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu