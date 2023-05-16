Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với 'vòng eo con kiến' nhưng Angelababy còn khiến netizen ngỡ ngàng hơn

Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy là những mỹ nhân Cbiz sở hữu 'vòng eo con kiến' đáng ngưỡng mộ.

Không khó để nhận ra sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng 'lột xác'. Sau khi ly hôn, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Phong cách thời trang kèm vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả. Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện mới, Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức lên hotsearch với hashtag: Tỷ lệ eo hông đáng ngưỡng mộ của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong 1 sự kiện và ngay lập tức lên hotsearch với hashtag: Tỷ lệ eo hông đáng ngưỡng mộ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Dù đã chạm ngưỡng U40 nhưng nhan sắc mặn mà gợi cảm của "bà mẹ một con" khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Xuất hiện tại sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh diện váy ngắn ôm khoe body tôn lên vòng eo nhỏ bé nhưng cũng đầy sức sống. Sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo "con kiến" càng khiến người đẹp họ Triệu nổi bần bật tại sự kiện. Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được vóc dáng chuẩn chỉnh, nét đẹp trẻ trung, tươi tắn.



Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau loạt ảnh "gây bão" cộng đồng mạng của Triệu Lệ Dĩnh, netizen bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh gần đây nhất của Angelababy. Khi tham gia một sự kiện thời trang tại New York, người đẹp sinh năm 1989 từng làm nhà thiết kế ngỡ ngàng khi phải thu nhỏ 11,5cm so với số đo chuẩn của thiết kế gốc để vừa vặn với vóc dáng của cô nàng. Nhà thiết kế bóp váy hơn 11cm để vừa vòng eo Angelababy - Ảnh: Internet Với chiếc váy hoa màu hồng bồng bềnh tại sự kiện, Angelababy khiến dân tình trầm trồ, cô như nàng công chúa ngọt ngào, tràn đầy khí chất thần tiên. Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy là những mỹ nhân Cbiz sở hữu 'vòng eo con kiến' đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Tuy sở hữu vòng eo con kiến đáng mơ ước của bao chị em, cộng đồng mạng vẫn tranh luận với vóc dáng của 2 cô nàng. Một số người lo lắng thân hình quá gầy của các mỹ nhân gây ảnh hưởng không tốt đến cách nhìn nhận của giới trẻ về tiêu chuẩn hình thể và đề cao thái quá chủ nghĩa ngoại hình.

Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường: Visual nổi bần bật, xứng danh 'nữ hoàng rating' Không máy ảnh chuyên nghiệp, không chỉnh sửa hậu kỳ, những bức ảnh này đã phản ánh nhan sắc thật của "nữ hoàng giải trí". Có thể thấy, dù chạm ngưỡng 36, Triệu Lệ Dĩnh vẫn ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-gay-sot-voi-vong-eo-con-kien-nhung-angelababy-con-khien-netizen-ngo-ngang-hon-582404.html