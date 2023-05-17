Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 17/05/2023 09:30

Trong năm 2023, khán giả ngày càng mong chờ phim "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng.

Được đóng máy cuối năm 2022 nhưng cho đến hiện tại, phim "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức. Theo truyền thông Hoa ngữ, "Dữ phượng hành" là dự án mà Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều tâm huyết. Bởi đây là dự án cổ trang đầu tiên cô trở lại sau loạt phim hiện đại, chính kịch. Chính vì thế, nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian và công sức cho các cảnh quay, thậm chí, cô còn chấp nhận huỷ nhiều show diễn để dồn tâm sức cho bộ phim.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân - Ảnh 1

Bởi là dự án đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang nên sự kì vọng của khán giả dành cho cô rất lớn. Điều này phần nào khiến nữ diễn viên áp lực hơn vì bản thân phải tốt hơn những vai diễn mà cô thể hiện trước đây.

Thêm nữa, việc từ chối đóng "Sở Kiều truyện" 2 để quay "Dữ phượng hành" là quyết định táo bạo của Triệu Lệ Dĩnh. Nếu dự án này không thành công, tên tuổi của mỹ nhân họ Triệu sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trước đó, theo thống kê của truyền thông Hoa ngữ, phim "Sở Kiều truyện" đạt cột mốc khoảng 20 tỉ view. Vậy nên, cái bóng và sự thành công vượt bậc của phim được xem là "nấc thang" lớn mà Triệu Lệ Dĩnh phải vượt qua. Hiện tại, ở làng giải trí, trong số các mỹ nhân thế hệ 8X, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao hiếm hoi được đánh giá có thực lực và tiến bộ qua nhiều vai diễn. Vậy nên, việc cô phải giữ phong độ của mình để tạo niềm tin cho khán giả là điều chắc chắn nữ diễn viên luôn hướng đến.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân - Ảnh 2

Dự án phim cổ trang “Dữ phượng hành” (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi "Sở Kiều truyện" nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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Sau hai dự án thành công là Hạnh Phúc đến Vạn gia và Gió thổi Bán Hạ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng sẽ tiếp tục thành công ở "Dữ phượng hành".

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