Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên

Sao quốc tế 17/05/2023 08:46

Cả 3 đều là những mỹ nhân có tiếng trong làng Cbiz và đang được cho là chuẩn bị tái hôn.

Nhắc đến mĩ nhân hàng đầu của lứa tiểu hoa sau 85 của Cbiz thì không thể không nói đến 3 cái tên là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy. Tuy có sự nghiệp khác nhau nhưng đường tình duyên của những diễn viên này có điểm chung là rất trắc trở. Cả 3 đều từng ly hôn và không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình nhỏ. 

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên - Ảnh 1
Mới đây, loạt blogger xứ Trung lại cùng đăng tải tin đồn một trong những tiểu hoa 85 chuẩn bị tái hôn

Mới đây, loạt blogger xứ Trung lại cùng đăng tải tin đồn một trong những tiểu hoa 85 chuẩn bị tái hôn. Ngay lập tức, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy bị netizen réo tên. Tuy nhiên một số người hâm mộ của những mĩ nhân này đã vào phản pháo và cho rằng đây là tin vô căn cứ. Sau ly hôn, Dương Mịch hẹn hò với trai trẻ Ngụy Đại Huân nhưng đã “đường ai nấy đi”. 

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Triệu Lệ Dĩnh từng bị tung tin đồn hẹn hò với bạn diễn Lâm Canh Tân nhưng chỉ để tuyên truyền cho bộ phim Dữ Phượng Hành sắp lên sóng. Còn Angelababy dính tin tái hợp với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh chứ không có tình mới.  

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh từng bị tung tin đồn hẹn hò với bạn diễn Lâm Canh Tân nhưng chỉ để tuyên truyền cho bộ phim Dữ Phượng Hành sắp lên sóng

Triệu Lệ Dĩnh, sau hai dự án thành công (Hạnh Phúc đến Vạn gia, Gió thổi Bán Hạ), nữ diễn viên đang được đánh giá khá cao và tạo được nhiều thành công lớn.

Riêng Dương Mịch cũng từng dính phải tin đồn tình ái cùng Ngụy Đại Huân. Thậm chí, còn có bằng chứng chứng minh Ngụy Đại Huân và Dương Mịch cùng đưa nhau về khách sạn qua đêm. Không chỉ vậy, tới cuối năm 2020, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân làm dấy lên nghi vấn dọn về sống chung với nhau.  

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên - Ảnh 4
Riêng Dương Mịch cũng từng dính phải tin đồn tình ái cùng Ngụy Đại Huân

Còn Angelababy, sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên về mặt phim ảnh của cô nàng ngày càng tụt dốc. Nhờ có sự giúp sức của ông xã quyền lực, Angelababy có thể vào vai chính trong những dự án lớn như Cô phương bất tự thưởng, Vân Trung Ca, Thời đại lập người, Người bạn thật sự của tôi... Bạn diễn của nữ diễn viên sinh năm 1989 khi đó là những tài tử danh tiếng cao và thực lực như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Đặng Luân... nhưng không mấy nổi bật. 

Cư dân mạng rần rần tin sao nữ lứa 85 chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên này không ngừng bị réo tên - Ảnh 5
Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên về mặt phim ảnh của cô nàng ngày càng tụt dốc

Có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi là hai cái tên hot nhất dàn tiểu hoa 85 thời gian gần đây bởi loạt phim được khán giả đón nhận. 

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