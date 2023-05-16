Triệu Lộ Tư bất ngờ được phong là 'tình địch' của Dương Mịch khiến netizen ca thán

Thay vì gọi 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' từ nay hãy gọi Triệu Lộ Tư là 'tình địch của Dương Mịch.
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Triệu Lộ Tư, tuy cô được đánh giá là tiểu hoa có tiềm năng phát triển tại làng giải trí Hoa ngữ nhưng diễn xuất còn hạn chế khá nhiều, nhất là khi hóa thân vào các nhân vật đòi hỏi chiều sâu, nữ cường như trong Ngõ Nhỏ, Thả Thí Thiên Hạ, tất cả mọi yếu điểm của cô đều lộ ra hết.
Một trang báo mạng Hong Kong mới đây lại bất ngờ đặt Triệu Lộ Tư và “đàn chị” Dương Mịch chung mâm. Đã vậy, người viết bài còn cho rằng người đẹp họ Triệu là “tình địch”, đối thủ lớn nhất của Dương Mịch. Chính cách dẫn dắt câu chuyện này đã gây ra một làn sóng tranh cãi cực lớn giữa những người dùng mạng, fan Dương Mịch thì tỏ ra không hài lòng.
Trên thực tế, Dương Mịch và Triệu Lộ Tư rõ ràng không ở cùng một đẳng cấp. Chỉ xét riêng về tuổi nghề và địa vị của Dương Mịch đã đủ để đá văng đàn em “ra chuồng gà”, chứ chưa nói gì tới đối đầu nhau.
Trong vài năm trở lại đây, cô Triệu Lộ Tư nhanh chóng trở nên nổi tiếng với một số phim cổ trang như: Trường ca hành, Tinh hán xán lạn… Không chỉ độ nhận diện tăng, Triệu Lộ Tư còn thu về vô số fan như minh chứng cho sức hút của bản thân. Tuy nhiên, cô chưa thể đứng ngang hàng cùng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.
Khi nói về Triệu Lộ Tư, dân tình cũng như giới truyền thông thường sẽ so sánh cô với đàn chị cũng cùng lứa 85 khác, đó là Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, nhiều người còn ví von sao nữ Thả Thí Thiên Hạ là “bản sao Triệu Lệ Dĩnh” hay “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”.