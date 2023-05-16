Triệu Lộ Tư bất ngờ được phong là 'tình địch' của Dương Mịch khiến netizen ca thán

Triệu Lộ Tư, tuy cô được đánh giá là tiểu hoa có tiềm năng phát triển tại làng giải trí Hoa ngữ nhưng diễn xuất còn hạn chế khá nhiều, nhất là khi hóa thân vào các nhân vật đòi hỏi chiều sâu, nữ cường như trong Ngõ Nhỏ, Thả Thí Thiên Hạ, tất cả mọi yếu điểm của cô đều lộ ra hết.

Triệu Lô Tử là tiểu hoa được đánh giá cao

Một trang báo mạng Hong Kong mới đây lại bất ngờ đặt Triệu Lộ Tư và “đàn chị” Dương Mịch chung mâm. Đã vậy, người viết bài còn cho rằng người đẹp họ Triệu là “tình địch”, đối thủ lớn nhất của Dương Mịch. Chính cách dẫn dắt câu chuyện này đã gây ra một làn sóng tranh cãi cực lớn giữa những người dùng mạng, fan Dương Mịch thì tỏ ra không hài lòng.