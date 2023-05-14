Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Sao quốc tế 14/05/2023 00:46

Mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz luôn khiến fan 'mê mệt' với outfit thịnh hành mỗi khi xuất hiện.

Chiều 13/5, khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự sự kiện của nhãn hàng Guerlain, Triệu Lộ Tư ngay lập tức "chiếm sóng", gây bão cộng đồng mạng với bởi "visual" cực đỉnh của mình. 

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 1
Nhan sắc quyến rũ, khác hẳn hình tượng ngày thường của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Xét về diện mạo, có lẽ không ai phủ nhận được nét rạng ngời, thanh thuần của mỹ nhân thế hệ mới Cbiz này. Xuất hiện với chiếc đầm xanh hai dây liền thân hở lưng. Chiếc đầm ôm sát cơ thể giúp mỹ nhân sinh năm 1998 phô diễn ''điểm vàng'' quyến rũ của cơ thể.

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 3
Hình ảnh chụp lưng trần của Triệu Lộ Tư được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về lượt tương tác khá cao - Ảnh: Internet

Tham dự sự kiện của hãng thời trang lần này, Triệu Lộ Tư "thoát vai" hẳn hình tượng đáng yêu, nhẹ nhàng thường thấy, mang đến vẻ đẹp thanh lịch, vô cùng quyến rũ. Đặc biệt, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư quay lại, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, vóc dáng nuột nà, nước da trắng mịn đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của hội chị em. 

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 5
 Chiếc đầm ôm sát cơ thể giúp mỹ nhân sinh năm 1998 phô diễn ''điểm vàng'' quyến rũ của cơ thể - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng gu thời trang ngày càng thăng hạng và đặc biệt trong những ngày hè của Lộ Tư khiến nhiều người muốn học theo. 

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 6

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 7
Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc xoăn buông dài cũng giúp nữ diễn viên 25 tuổi có diện mạo trong trẻo, tươi tắn - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư (1998), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình.

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 8

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo - Ảnh 9
Mỹ nhân họ Triệu toả sáng tại sự kiện với nhan sắc ngày càng thăng hạng, trang phục khoe trọn được đường cong nuột nà - Ảnh: Internet

Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn".

 

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