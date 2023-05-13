Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Sao quốc tế 13/05/2023 09:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn đang có kế hoạch khởi quay. Nữ chính của dự án được nhắm tới là mỹ nhân của Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn đang có kế hoạch khởi quay. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Trước đó, có thông tin đồn đoán Triệu Lộ Tư sẽ được nhắm tới vai nữ chính của dự án này.

Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 1

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, nữ chính đã nhắm tới Tôn Trân Ny đóng chính. Nam chính đang tiếp xúc với những cái tên nam thần nổi bật: Tống Uy Long, Trần Tinh Húc, Đinh Vũ Hề, Quách Tuấn Thần. Bỏ mặc những cái tên này, dân tình lại gọi tên Bạch Kính Đình với hi vọng anh chàng sẽ vào vai nam chính ‘tái hợp’ cùng Tôn Trân Ny.

Được biết, trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng vừa qua, cặp đôi phụ Tôn Trân Ny – Bạch Kính Đình (thủ vai Phiên Nhiên – Diệp Thanh Vũ) đã thu hút người xem với với độ đẹp đôi trong chuyện tình yêu giữa người và hồ ly. Tuy nhiên, cái kết của cặp đôi lại không có hậu khi Phiên Nhiên dùng ‘hết sức bình sinh’ của mình cứu sống Diệp Thanh Vũ. Chính vì thế, dân tình mong muốn cặp đôi này ‘tái hợp’ để viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở.

Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 2

Kể từ sau khi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh, dù xuất hiện không nhiều nhưng Tôn Trân Ny vẫn để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc nét, phong tình, sinh động. Từng ánh mắt, cử chỉ của Tôn Trân Ny đều toát lên sự lả lơi, tươi mới.

Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 3

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả ngợi khen Tôn Trân Ny có khí chất của mỹ nữ cổ trang. Dù diễn xuất vẫn còn hạn chế xong cứ xuất hiện là cô nàng lại lấn át mọi người xung quanh. Ngoài ra, cũng có người nhận xét là Tôn Trân Ny nên trau dồi thêm kỹ năng đóng phim, nếu phát triển tốt, cô gái này sẽ nổi đình nổi đám trong tương lai.

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ‘một hạt sạn’ của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh nhưng netizen vẫn dành lời khen ngợi dành cho nam chính La Vân Hi bởi khả năng xử lý tình huống nhanh gọn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Trân Ny Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu

Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu

La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu