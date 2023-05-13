Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn đang có kế hoạch khởi quay. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Trước đó, có thông tin đồn đoán Triệu Lộ Tư sẽ được nhắm tới vai nữ chính của dự án này.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, nữ chính đã nhắm tới Tôn Trân Ny đóng chính. Nam chính đang tiếp xúc với những cái tên nam thần nổi bật: Tống Uy Long, Trần Tinh Húc, Đinh Vũ Hề, Quách Tuấn Thần. Bỏ mặc những cái tên này, dân tình lại gọi tên Bạch Kính Đình với hi vọng anh chàng sẽ vào vai nam chính ‘tái hợp’ cùng Tôn Trân Ny.

Được biết, trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng vừa qua, cặp đôi phụ Tôn Trân Ny – Bạch Kính Đình (thủ vai Phiên Nhiên – Diệp Thanh Vũ) đã thu hút người xem với với độ đẹp đôi trong chuyện tình yêu giữa người và hồ ly. Tuy nhiên, cái kết của cặp đôi lại không có hậu khi Phiên Nhiên dùng ‘hết sức bình sinh’ của mình cứu sống Diệp Thanh Vũ. Chính vì thế, dân tình mong muốn cặp đôi này ‘tái hợp’ để viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở.