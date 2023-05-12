Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 12/05/2023 11:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính đã tung loạt poster, công bố lịch lên sóng chính thức.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ TưLa Nhất Châu đóng chính đã tung loạt poster, công bố lịch lên sóng chính thức vào ngày 14/5 tới trên Truyền hình vệ tinh Đông Phương và nền tảng Youku.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu' - Ảnh 1Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu' - Ảnh 2Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu' - Ảnh 3Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu' - Ảnh 4

Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khích và đếm từng ngày tới lịch lên sóng. Được biết, Hậu Lãng đã bị ‘đắp chiếu’ hơn 3 năm nay và luôn bị trì hoãn lên sóng. Bên cạnh đó, bộ phim còn cán mốc hơn 1 triệu lượt hạn xem trước cho thấy nhiệt quan tâm của khán giả vô cùng lớn.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu' - Ảnh 5

Trước đó, có thông tin phim Hậu Lãng của cô nàng sẽ được chiếu trên đài Đông Phương và Giang Tô vào tháng 4. Tuy nhiên, cũng vì không đủ kinh phí nên đài Đông Phương sẽ chiếu lại phim Long Thành, còn Hậu Lãng thì phải đợi một thời gian nữa mới lên sóng. Còn đài Giang Tô quyết định cho Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa thay vì phim của Triệu Lộ Tư.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu' - Ảnh 6

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền

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