Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này

Theo đó, trong lần xuất hiện gần đây nhất,Triệu Lộ Tư ngay lập tức "chiếm sóng", gây bão cộng đồng mạng với bởi mẫu đầm khoe lưng "nửa kín nửa hở" của mình khi tham dự sự kiện tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải (Trung Quốc). "Mỹ nhân xuyên không" diện chiếc đầm xanh liền thân hở lưng ôm sát cơ thể vừa quyến rũ vừa thanh lịch. khoảnh khắc Triệu Lộ Tư quay lại, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, vóc dáng nuột nà, nước da trắng mịn đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của hội chị em.

Không chỉ chăm chút về nhan sắc, các mỹ nhân Cbiz cũng thường chỉnh chu về mặt trang phục mỗi khi bước trên thảm đỏ hay tham dự sự kiện. Các người đẹp thường chọn phong cách an toàn phô diễn được ưu điểm hình thể của bản thân. Gần đây, cùng lựa chọn diện váy khoe lưng trần quyến rũ, Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba được phen làm con dân xao xuyến, nhan sắc của hai người đẹp cũng được đặt lên bàn cân so sánh dù không cùng một lứa tiểu hoa.

Vốn đã sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng nụ cười toả nắng, lựa chọn trang phục thông minh trong sự kiện giúp Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu về vô số lời khen ngợi có cánh. Nhiều người cho rằng gu thời trang ngày càng thăng hạng và đặc biệt trong những ngày hè của Lộ Tư khiến nhiều người muốn học theo.

Hình ảnh chụp lưng trần của Triệu Lộ Tư được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về lượt tương tác khá cao - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư (1998), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng "gây bão" cộng đồng mạng khi xuất hiện khoe trọn lưng trần nuột nà, gợi cảm - Ảnh: Internet

Trươc đó không lâu, đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện quyến rũ khoe trọn lưng trần nuột nà trong một sự kiện, sắc vóc xứng tầm mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Mọi cử chỉ, hành động của cô nàng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Tại thời điểm đó, có vẻ nữ diễn viên hơi gầy nên phần xương cánh bướm nhô cao khiến cô thiếu một chút nổi bật. Thế nhưng vẻ đẹp "xương lưng cánh bướm" của Địch Lệ Nhiệt Ba được rất nhiều khán giả trẻ ưa chuộng.

Vẻ đẹp "xương lưng cánh bướm" của Địch Lệ Nhiệt Ba được rất nhiều khán giả trẻ ưa chuộng - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin. Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu.

Nhan sắc "một chín một mười" của Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba khi cùng diện đầm khoe lưng trần gợi cảm - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cùng diện đầm khoe lưng trần quyến rũ, nhan sắc "mỗi người một vẻ", thế nhưng không thể phủ nhận thiết kế của những chiếc váy hở lưng luôn giúp các mỹ nhân Cbiz như Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba phô diễn được ưu điểm hình thể của bản thân.