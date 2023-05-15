Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này

Sao quốc tế 15/05/2023 10:26

Thiết kế của những chiếc váy hở lưng luôn giúp các mỹ nhân Cbiz như Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba phô diễn được ưu điểm hình thể của bản thân.

Không chỉ chăm chút về nhan sắc, các mỹ nhân Cbiz cũng thường chỉnh chu về mặt trang phục mỗi khi bước trên thảm đỏ hay tham dự sự kiện. Các người đẹp thường chọn phong cách an toàn phô diễn được ưu điểm hình thể của bản thân. Gần đây, cùng lựa chọn diện váy khoe lưng trần quyến rũ, Triệu Lộ TưĐịch Lệ Nhiệt Ba được phen làm con dân xao xuyến, nhan sắc của hai người đẹp cũng được đặt lên bàn cân so sánh dù không cùng một lứa tiểu hoa. 

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư (bên trái) và Địch Lệ Nhiệt Ba (bên phải) - Ảnh: Internet

Theo đó, trong lần xuất hiện gần đây nhất,Triệu Lộ Tư ngay lập tức "chiếm sóng", gây bão cộng đồng mạng với bởi mẫu đầm khoe lưng "nửa kín nửa hở" của mình khi tham dự sự kiện tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải (Trung Quốc). "Mỹ nhân xuyên không" diện chiếc đầm xanh liền thân hở lưng ôm sát cơ thể vừa quyến rũ vừa thanh lịch. khoảnh khắc Triệu Lộ Tư quay lại, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, vóc dáng nuột nà, nước da trắng mịn đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của hội chị em. 

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 2

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 3
Xuất hiện với chiếc đầm xanh hai dây liền thân hở lưng. Chiếc đầm ôm sát cơ thể giúp mỹ nhân sinh năm 1998 phô diễn ''điểm vàng'' quyến rũ của cơ thể - Ảnh: Internet

Vốn đã sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng nụ cười toả nắng, lựa chọn trang phục thông minh trong sự kiện giúp Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu về vô số lời khen ngợi có cánh. Nhiều người cho rằng gu thời trang ngày càng thăng hạng và đặc biệt trong những ngày hè của Lộ Tư khiến nhiều người muốn học theo.
Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 4

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 5
Hình ảnh chụp lưng trần của Triệu Lộ Tư được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về lượt tương tác khá cao - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư (1998), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình.

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng "gây bão" cộng đồng mạng khi xuất hiện khoe trọn lưng trần nuột nà, gợi cảm - Ảnh: Internet

Trươc đó không lâu, đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện quyến rũ khoe trọn lưng trần nuột nà trong một sự kiện, sắc vóc xứng tầm mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Mọi cử chỉ, hành động của cô nàng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Tại thời điểm đó, có vẻ nữ diễn viên hơi gầy nên phần xương cánh bướm nhô cao khiến cô thiếu một chút nổi bật. Thế nhưng vẻ đẹp "xương lưng cánh bướm" của Địch Lệ Nhiệt Ba được rất nhiều khán giả trẻ ưa chuộng. 

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 7

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 8
Vẻ đẹp "xương lưng cánh bướm" của Địch Lệ Nhiệt Ba được rất nhiều khán giả trẻ ưa chuộng - Ảnh: Internet 

Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin. Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu. 

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này - Ảnh 9
Nhan sắc "một chín một mười" của Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba khi cùng diện đầm khoe lưng trần gợi cảm - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cùng diện đầm khoe lưng trần quyến rũ, nhan sắc "mỗi người một vẻ", thế nhưng không thể phủ nhận thiết kế của những chiếc váy hở lưng luôn giúp các mỹ nhân Cbiz như Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba phô diễn được ưu điểm hình thể của bản thân.

 

 

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz luôn khiến fan 'mê mệt' với outfit thịnh hành mỗi khi xuất hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Nhan sắc Triệu Lộ Tư nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Tiêu Chiến công khai 'yêu đương' với Lý Thấm để 'đối đầu' với 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lộ Tư?

Tiêu Chiến công khai 'yêu đương' với Lý Thấm để 'đối đầu' với 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lộ Tư?

Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Triệu Lộ Tư bị mất suất nữ chính dự án cổ trang của 'Tứ đại cổ ngôn' vào tay 'mỹ nhân' Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu'

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu 'chốt đơn' lịch phát sóng sau 3 năm 'đắp chiếu'

Đụng độ tạo hình tiên cá, Triệu Lệ Dĩnh có thắng nổi Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đụng độ tạo hình tiên cá, Triệu Lệ Dĩnh có thắng nổi Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu