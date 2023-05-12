Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch

Sao quốc tế 12/05/2023 10:58

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba được kỳ vọng đại bạo như Thương Lan Quyết.

Thời gian qua, trên mạng đang lan truyền thông tin tiết lộ rằng manhua nổi tiếng Vạn Tra Triều Hoàng sắp được chuyển thể thành phim. Đây là bộ phim do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất và là dự án cấp S+ của iQIYI. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ thấy Vạn Tra Triều Hoàng là một “miếng bánh ngon” mà rất nhiều diễn viên nữ muốn có được.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch - Ảnh 1
Nhiệt Ba đang được các nhà sản xuất nhắm đến cho vai diễn trong Vạn Tra Triều Hoàng 

Phía nhà sản xuất đang nhắm đến Địch Lệ Nhiệt Ba cho vai nữ chính và dự định sẽ khai máy phim vào cuối năm nay. Đây là dự án phim thuộc thể loại xuyên nhanh, hệ thống, nữ phụ nghịch tập. Vừa có thông tin xuất hiện, nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng rất lớn ở Vạn Tra Triều Hoàng.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch - Ảnh 2
Trước đó, tạo hình cổ trang của Nhiệt Ba không được đánh giá cao bởi gương mặt có phần lai tây.

Vạn Tra Triều Hoàng kể về cô gái Tô Lục Hạ xuyên không qua nhiều thế giới cả cổ đại lẫn hiện đại. Mục tiêu của cô là trừng trị tra nam tiện nữ. Bộ manhua này được đánh giá là có nội dung hấp dẫn, mới lạ. Hình tượng nữ chính Tô Lục Hạ cũng vô cùng đa dạng.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch - Ảnh 3
Tạo hình của Thương Lan Quyết được khen ngợi 

Hằng Tinh Dẫn Lực được khen ngợi rất nhiều trong khoản tạo hình từ Thương Lan Quyết cực hot năm 2022 cho đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch – Cung Tuấn đóng chính. Nhiều người cho rằng nếu hợp tác với Hằng Tinh Dẫn Lực, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có những tạo hình cực kỳ bắt mắt. Nếu nhận lời tham gia Vạn Tra Triều Hoàng, đây sẽ là cơ hội rất lớn để nàng mỹ nữ Tân Cương thay đổi cái nhìn của khán giả về mình.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch - Ảnh 4
Hằng Tinh Dẫn Lực cũng khiến Dương Mịch gây sốt nhờ tạo hình

Trước đó, phim của Dương Mịch còn công bố công nghệ giúp tăng chiều sâu và đem lại cảm giác chân thực cho bối cảnh, không gặp phải lỗi kỹ thuật lộ phông xanh. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi cảnh cũng chỉ cần một "cú nhấp chuột", giúp tiết kiệm thời gian.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch - Ảnh 5
Phim của Dương Mịch được đầu tư màn hành led thay vì diễn với nền xanh trước đó, có thể thấy dự án lần này cũng sẽ được đầu tư vô cùng lớn 
Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đại bạo như Thương Lan Quyết nhờ một nguyên nhân liên quan đến Dương Mịch - Ảnh 6
Có thể nói đây là cơ hội lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba 

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang quay bộ phim chính kịch Lợi Kiếm Hoa Hồng. Phía nàng tiểu hoa vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến dự án Vạn Tra Triều Hoàng này.

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