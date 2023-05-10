Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động

Sao quốc tế 10/05/2023 11:54

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ ảnh 10 năm trước khiến khán giả trầm trồ

Vừa qua, người hâm mộ xôn xao chuyền tay nhau bộ ảnh 10 năm trước của Địch Lệ Nhiệt Ba, khi đó, cô góp mặt trong phim A Na Nhĩ Hãn. Được biết, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp mỹ nhân Tân Cương, bởi nó đánh dấu ngày cô chính thức “debut” làm diễn viên. Bộ ảnh nhận được sự quan tâm, bàn luận của đông đảo khán giả.

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động - Ảnh 1

Từ khi ra mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp đặc biệt. 

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động - Ảnh 2
Sau 10 năm kể từ A Na Nhĩ Hãn, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành sao hạng A tại Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là “đỉnh lưu lượng” của phái nữ, khi sở hữu tài nguyên phim ảnh, thương mại dồi dào, cùng lượng người hâm mộ hùng hậu. Ít ai biết, mỹ nhân Tân Cương từng bén duyên với diễn xuất từ những năm 20 tuổi. 

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động - Ảnh 3
Cô là “con cưng” của các nhãn hàng xa xỉ, luôn được nhà làm phim khắp nơi săn đón

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động - Ảnh 4

Được biết, bộ ảnh là dự án có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp mỹ nhân Tân Cương, bởi nó đánh dấu ngày cô chính thức ra mắt làm diễn viên. Bộ ảnh nhận được sự quan tâm, bàn luận của đông đảo khán giả.

Netizen không khỏi trầm trồ vì nhan sắc nổi bật và đặc biệt thanh thuần của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày mới bước chân vào showbiz. Theo nhiều người, nhan sắc của Nhiệt Ba ngày càng lên hương mang lại cảm giác vô cùng thần thái và sang trọng.

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động - Ảnh 5

CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh chưa từng công bố của Địch Lệ Nhiệt Ba từ 10 năm trước.

Vốn là mỹ nữ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với làn da trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Người đẹp cũng luôn xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz.

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động - Ảnh 6
Công chúng đồng ý rằng Địch Lệ Nhiệt Ba ngay từ thuở mới vào nghề đã sở hữu nhan sắc nổi bật, ngũ quan gương mặt hài hòa

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở mảng truyền hình, cô còn nhiều tựa phim chưa lên sóng như: Công Tố Tinh Anh, An Lạc Truyện,... Hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang tập trung ghi hình cho phim Lợi Kiếm Hoa Hồng - dự án được kỳ vọng sẽ giúp cô chuyển hình thành công. Trước đó, mỹ nhân Tân Cương từng “làm mưa làm gió” với Ngự Giao Ký, nên duyên cùng Nhậm Gia Luân.

 

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