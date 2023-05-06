'Em gái cùng mẹ' của Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, bị chê bai nhan sắc không bằng chị gái?

Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Ngự Giao Ký hợp tác cùng Nhậm Gia Luân. Tuy tạo hình nhận được nhiều lợi khen ngợi thế nhưng có ý kiến cho rằng nàng mỹ nữ Tân Cương hoàn toàn bị nữ phụ Thuận Đức của Quách Hiểu Đình lấn át. Mới đây, bộ phim Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương cũng đã chốt lịch lên sóng.

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Đóng máy từ cuối năm 2021 nhưng hết lần này đến lần khác, Hộ Tâm liên tục lỡ hẹn với khán giả. Chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, lại được Youku hết lòng đầu tư, kỳ vọng khán giả đặt ở Hộ Tâm cũng cao hơn nhiều tác phẩm khác. Cuối cùng, sau một năm trời 'thả thính', phía nền tảng mới đây đã chính thức ấn định ngày lên sóng của Hộ Tâm: ngày 10/5/2023.