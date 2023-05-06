'Em gái cùng mẹ' của Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, bị chê bai nhan sắc không bằng chị gái?

Không những ngoại hình mà diễn xuất của 'em gái' Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây chú ý.
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Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Ngự Giao Ký hợp tác cùng Nhậm Gia Luân. Tuy tạo hình nhận được nhiều lợi khen ngợi thế nhưng có ý kiến cho rằng nàng mỹ nữ Tân Cương hoàn toàn bị nữ phụ Thuận Đức của Quách Hiểu Đình lấn át. Mới đây, bộ phim Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương cũng đã chốt lịch lên sóng.
Đóng máy từ cuối năm 2021 nhưng hết lần này đến lần khác, Hộ Tâm liên tục lỡ hẹn với khán giả. Chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, lại được Youku hết lòng đầu tư, kỳ vọng khán giả đặt ở Hộ Tâm cũng cao hơn nhiều tác phẩm khác. Cuối cùng, sau một năm trời 'thả thính', phía nền tảng mới đây đã chính thức ấn định ngày lên sóng của Hộ Tâm: ngày 10/5/2023.
Dự án cổ trang tiên hiệp Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính sẽ được lên sóng vào ngày 10/5 này sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc. Cùng một mẹ với Ngự Giao Ký vì vậy khán giả đánh giá rất cao cốt truyện của Hộ Tâm. Tuy nhiên, nhiều người lại bày tỏ lo ngại về nữ chính Châu Dã.
Cô nàng là "con cưng" của công ty Hòa Tụng, được sự giúp đỡ của Lý Băng Băng nhưng đến thời điểm hiện tại sự nghiệp của Châu Dã vẫn "dậm chân tại chỗ", chưa có vai chính nào thực sự chất lượng.
Khán giả còn lo ngại Châu dã sẽ gặp trường hợp “phụ át chính” giống hệt Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, vai nữ phụ trong phim được giao cho Dương Dung – một mỹ nhân được đánh giá cao cả về nhan sắc và diễn xuất khi vào vai phản diện. Trước một đàn chị xuất sắc thế này, dân tình cho rằng cô “em gái cùng mẹ” của Địch Lệ Nhiệt Ba có lép vế cũng là điều dễ hiểu.