Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành?

Sao quốc tế 09/05/2023 16:21

Dương Mịch thực sự rời Gia Hành đúng như nhiều đồn đoán trước đó.

Theo trang báo QQ, ngày 8-5 Dương Mịch đã đăng tải một thông báo xác nhận việc rời khỏi công ty chủ quản Gia Hành sau 10 năm hợp tác. Nữ diễn viên Hoa ngữ viết: "Quá khứ cùng nhau, tương lai mỗi người một hướng". Thông tin này cũng mau chóng leo lên top 1 tìm kiếm Weibo xứ Trung. 

Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành? - Ảnh 1
Dương Mịch chính thức rời khỏi Gia Hành sau 10 năm

Hầu hết người hâm mộ Dương Mịch đều ủng hộ nữ diễn viên và hy vọng sự nghiệp nàng tiểu hoa sẽ khởi sắc hậu rời công ty quản lý cũ. Bởi trước đó, người hâm mộ cho rằng  khi cho rằng trong suốt thời gian làm việc tại Gia Hành, tài năng của cô không những không được phát triển mà còn trở thành “quân bài” chỉ để thúc đẩy tên tuổi cho các nghệ sĩ trẻ khác cùng công ty.

Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành? - Ảnh 2
Quyết định của Dương Mịch được nhiều người ủng hộ

 Những năm qua các tác phẩm của Dương Mịch đều không được đánh giá cao về chất lượng bởi hàu như đều là phim do công ty Gia Hành sản xuất, Dương Mịch cũng bị khán giả gắn nhãn “minh tinh chuyên đóng phim rác". 

Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành? - Ảnh 3
Ngoài ra, Dương Mịch còn chịu trách nhiệm dẫn dắt không ít người mới

Bên cạnh đó, một tài khoản mạng xã hội đã tung ra bản hợp đồng và tố cáo Gia Hành quỵt khoản nợ 100 triệu NDT (gần 340 tỷ đồng) cách đây không lâu. Theo như bản hợp đồng được đăng tải trên mạng còn có chữ ký của các lãnh đạo của công ty Gia Hành nên cũng không hoàn toàn vô lý. Hiện tại người hâm mộ đều sợ rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phải gánh khoản nợ này vì nữ diễn viên là ngôi sao hot nhất công ty. 

Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành? - Ảnh 4
Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ của Gia Hành sau khi Dương Mịch rời đi

Gần đây trên mạng xã hội cũng râm ran nhiều tin đồn về việc Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ chấm dứt hợp đồng với Gia Hành, “nối gót” Dương Mịch. Thậm chí việc mỹ nhân Tân Cương liên tục dính drama mang thai, không có phim đóng cũng là do hai bên đã lạnh nhạt, bằng mặt không bằng lòng. Phía Nhiệt Ba vẫn chư có động thái phản hồi nào

Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành? - Ảnh 5
Theo sự rời đi của Dương Mịch, Nhiệt Ba sẽ gánh khoản nợ khổng lồ của công ty truyền thông Gia Hành?                                   

  

Bởi lẽ, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba là chị em thân thiết trong ngành và cùng hoạt động dưới trướng Gia Hành. Dương Mịch cũng là người chịu trách nhiệm nâng đỡ và dẫn dắt cô khi cả hai vừa về chug một công ty chủ quản.

Dương Mịch rời đi, Nhiệt Ba trở thành nhất tỷ đồng nghĩa với việc gánh nợ cho Gia Hành? - Ảnh 6
Liệu Nhiệt Ba có nối gót Dương Mịch sau khi hết thời hạn ? 

 

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Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước thông tin Dương Mịch đã chính thức thông báo rời công ty quản lý Gia Hành sau 10 năm gắn bó.

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