Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Sao quốc tế 08/05/2023 07:35

Thời gian gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao khi Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhiệm vai diễn cảnh sát trong phim truyền hình Lợi kiếm hoa hồng.

Trên phim trường mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với trang phục giản dị, để mặt mộc không trang điểm. Ở tuổi 31, Địch Lệ Nhiệt Ba đang nỗ lực tham gia các vai diễn có chiều sâu thuộc dòng phim chính kịch, nhằm chứng minh khả năng diễn xuất. Trong Lợi kiếm hoa hồng, mỹ nhân Tân Cương sẽ là thành viên đội phòng chống buôn người của thành phố Lâm Sơn. Để vào vai nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba không ngại làm xấu mình.

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường - Ảnh 1Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường - Ảnh 2Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường - Ảnh 3

Trước đó, trong các dự án phim bối cảnh hiện đại, nữ diễn viên thường vào vai minh tinh, trang phục lộng lẫy. Cô bị nhận xét là diễn chính bản thân, không thể hiện được kỹ năng diễn xuất. Nhiệt Ba cũng chia sẻ cô muốn tham gia vào các dự án nội dung đa dạng, nhân vật có tâm lý phức tạp, thay vì chỉ đóng dòng phim ngôn tình. Ngoài ra, vài năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị chỉ trích vì nhận giải Thị hậu Kim Ưng 2018 (tương đương Nữ diễn viên xuất sắc) trong khi chưa chứng minh được thực lực của mình.

Gần đây, trong cuộc bình chọn "Tứ đại đỉnh lưu 2023" (Bốn ngôi sao nữ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất), Địch Lệ Nhiệt Ba được xếp chung với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử. Song, chỉ có cô là không có tác phẩm nổi bật, thua kém các nghệ sĩ cùng lứa.

Sina phân tích trong tình trạng tuổi ngày một tăng, các tác phẩm ngôn tình không còn giúp ích cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên tìm hướng đột phá trong những dự án phim chính kịch như Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng.

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường - Ảnh 4

Lợi kiếm hoa hồng là bộ phim thuộc thể loại hình sự điều tra, đề cập tới nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ. Phim kể về nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô mong muốn được vào đội điều tra ma túy để tìm ra sự thật về cái chết của bạn trai. Từ đây, cô cũng bắt đầu hành trình dấn thân vào những vụ án chống buôn bán người.

Đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba là nam diễn viên Kim Thế Giai. Đây là dự án quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện tại, thông tin chi tiết về vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim vẫn đang được giữ kín.

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