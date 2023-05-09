Động thái gây phẫn nộ của công ty Gia Hành sau khi Dương Mịch rời khỏi

Sao quốc tế 09/05/2023 14:36

Vừa qua, cư dân mạng một phen "dậy sóng" khi Dương Mịch đã đăng tải một thông báo xác nhận việc rời khỏi công ty chủ quản Gia Hành sau 10 năm hợp tác.

Vào ngày 8/5, Dương Mịch đã đăng tải một thông báo xác nhận việc rời khỏi công ty chủ quản Gia Hành sau 10 năm hợp tác. Nữ diễn viên Hoa ngữ viết: "Quá khứ cùng nhau, tương lai mỗi người một hướng".

Dương Mịch không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn nắm giữ vai trò cổ đông lớn nhất nhì công ty, cô nắm 15% cổ phần và góp phần quan trọng trong việc phát triển của Gia Hành. Thông tin nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Dương Mịch khi cho rằng trong suốt thời gian làm việc tại Gia Hành, tài năng của cô không những không được phát triển mà còn trở thành “quân bài” chỉ để thúc đẩy tên tuổi cho các nghệ sĩ trẻ khác cùng công ty.

Động thái gây phẫn nộ của công ty Gia Hành sau khi Dương Mịch rời khỏi - Ảnh 1Động thái gây phẫn nộ của công ty Gia Hành sau khi Dương Mịch rời khỏi - Ảnh 2

Bên phía Gia Hành cũng đăng bài cảm ơn thời gian 10 năm bên nhau và chúc Dương Mịch mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện công ty đã xoá hết những hình ảnh liên quan đến Dương Mịch tại những bài đăng cũ khi cô mới thông báo rời công ty chưa đầy một ngày. Hành động này bị cư dân mạng cho là khá nhỏ nhen khi các nghệ sĩ khác rời Gia Hành như Trương Bân Bân và Hoàng Mộng Oánh thì không hề gặp phải chuyện này. 

 

Hành động này cũng làm dấy lên nghi vấn Gia Hành và Dương Mịch chia tay không hề hòa thuận như vẻ ngoài. Được biết Dương Mịch vốn là một trong ba cổ đông thành lập công ty nhưng lại bị chính Gia Hành “hút máu” với lịch trình làm việc dày đặc, phải liên tục nâng đỡ đàn em,... Chắc chắn không ít rắc rối đã xảy ra trong quá trình thỏa thuận rời đi của nàng tiểu hoa. 

Động thái gây phẫn nộ của công ty Gia Hành sau khi Dương Mịch rời khỏi - Ảnh 3

Trước đó, vào cuối năm 2022, trên mạng xuất hiện nhiều nghi vấn về việc Dương Mịch rời khỏi công ty quản lý cũ để hoạt động độc lập. Đến tháng 2/2023, phòng làm việc của nữ nghệ sĩ đã có động thái ngầm xác nhận việc này.

Cụ thể, trên văn bản thanh minh được phòng làm việc công bố ngày 2/2/2023, con dấu đã không còn chữ Gia Hành mà được đổi thành Phòng làm việc văn háo điện ảnh truyền hình Dương Mịch. Đây có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc nữ diễn viên không còn dính líu đến Gia Hành.

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