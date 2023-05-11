Lộ diện mỹ nhân lấn át Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, từng át vía cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Dù là mỹ nhân hàng đầu Cbiz thế nhưng Dương Mịch cần phải dè chừng nữ phụ này.
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Vừa qua, IQIYI đã được tổ chức lễ hội chiêu thương và công bố hình ảnh cũng như trailer của một loạt dự án phim sắp quay, sắp lên sóng. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính.
Thế nhưng khi một loạt hình ảnh của nhân vật nữ phụ Đồ Sơn Nhã Nhã do Quách Hiểu Đình đóng đã được đăng tải. Tuy chỉ đảm nhận vai nữ 2 nhưng nhân vật này cũng nhận được nhiều sự chú ý chẳng kém cạnh nữ chính. Trang phục của cô nàng cũng được thiết kế cực kỳ hút mắt.
Đồ Sơn Nhã Nhã của Quách Hiểu Đình được khán giả cho rằng cô có vẻ đẹp ma mị, tinh quái và có phần gian xảo. Tính cách nhân vật này trong nguyên tác Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng được đánh giá rất cao với diễn biến tâm lý phức tạp
Cũng từ đây, Dương Mịch bỗng bị nhận xét là lép vế trước nữ phụ Đồ Sơn Nhã Nhã do Quách Hiểu Đình đóng. Trong tạo hình trang phục tím, nàng “ác nữ” Ngự Giao Ký trông cực kỳ xinh đẹp, cuốn hút. Đặc biệt ánh mắt sắc lạnh, phong thái kiêu kỳ của cô nàng nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng.
Trước đó khi Ngự Giao Ký lên sóng không chỉ có nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba được chú ý mà một nhân vật được khán giả đánh giá cao không kém chính là Quách Hiểu Đình. Thậm chí trong một số phân đoạn lột tả sự bi thương khi mỹ nhân Tân Cương có phần đuối thì nữ phụ Quách Hiểu Đình lại chiếm trọn spotlight vì vừa đẹp vừa quyền lực.
Khán giả cho rằng, nhan sắc của Quách Hiểu Đình ở Hồ chẳng hề kém cạnh Dương Mịch. Thậm chí cô nàng còn có thể là đối thủ khiến nàng tiểu hoa 85 bị dìm khi phim lên sóng. Nếu phát triển nhân vật tốt, thậm chí nàng ác nữ một thời từng cho Địch Lệ Nhiệt Ba ăn hành khi cô là người tỏa sáng nhất trong phim.