Dương Mịch lật tẩy thói đạo đức giả của chồng cũ Lưu Khải Uy khi bị chỉ trích vô trách nhiệm với con cái?

Dương Mịch những năm qua luôn bị chỉ trích là vô tâm và không có trách nhiệm với con cái khi không thăm nom con gái hậu ly hôn.

Từ sau khi ly hôn, Dương Mịch dành phần lớn thời gian để làm việc ở Trung Quốc nên Tiểu Gạo Nếp được giao cho cha mẹ của Lưu Khải Uy - cựu ngôi sao Lưu Đan - ở Hong Kong chăm sóc. Hai mẹ con dựa vào các cuộc gọi video để duy trì mối quan hệ của họ. Với đại dịch và lịch trình làm việc dày đặc của Dương Mịch, nữ diễn viên đã không gặp trực tiếp con gái mình trong hai đến ba năm.

Tiểu Gạo Nếp là thành quả của cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của Dương Mịch và Lưu Khải Uy Phần lớn khán giả chỉ thấy Dương Mịch bận rộn công việc và cảm thấy rằng cô không có thời gian để thăm và chăm sóc con gái. Dương Mịch từng nói rằng bất cứ khi nào cô có thời gian sẽ quay lại để thăm con gái. Nhưng cô không thông báo cho mọi người mọi người biết mà chỉ âm thầm về Hồng Kông thăm ái nữ.



Hiện tai, con gái Dương Mịch đang được ông bà nội chăm sóc tại Hồng Kong Khi Dương Mịch đưa bố mẹ sang Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp. Cô cầm theo khá nhiều đồ chơi, túi quà. Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy khẳng định ông không thấy dâu cũ tới thăm cháu nội khi trả lời phỏng vấn.

Ông Lưu Đan nhiều lần lên tiếng ám chỉ con dâu cũ vô trách nhiệm khiến hình ảnh của Dương Mịch bị xấu đi trước công chúng Thực tế, ông Lưu Đan nhiều lần lên tiếng ngầm chỉ trích con dâu cũ vô tâm với con gái Tiểu Gạo Nếp. Không rõ vô tình hay cố ý nhưng ông đang buộc tội Dương Mịch vô trách nhiệm với con gái. Chuyện này khiến hình ảnh của nàng tiểu hoa tệ trong mắt công chúng.

Điều này khiến cô trong mắt nhiều người trở thành bà mẹ vô tâm, không có trách nhiệm với con gái sau ly hôn. Dù là ngôi sao hàng đầu làng giải trí, Dương Mịch có rất nhiều người yêu thích nhưng cũng có không ít người ghét bỏ vì cho rằng cô vì sự nghiệp mà bỏ mặc con gái cho nhà chồng.

Thực tế, Tiểu Gạo Nếp chính là điều kiện để Lưu Khải Uy đồng ý ký đơn ly hôn. Trước sự chỉ trích của khán giả và nhà chồng, Dương Mịch không thể chịu đựng được nữa và vạch trần sự đạo đức giả của gia đình Lưu Khải Uy. Nữ diễn viên cho biết khi ly hôn, cô muốn tranh giành quyền nuôi con gái nhưng Lưu Khải Uy yêu cầu được quyền nuôi con thì anh mới ký vào đơn. Ngoài ra, anh cũng hứa sau ly hôn, sẽ để cô gặp con gái thường xuyên và cả hai cùng chung chăm sóc Tiểu Gạo Nếp. Nhưng cuối cùng, sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy đã đưa con gái tới Hồng Kông sống cùng ông bà nội nhằm cản trở việc gặp con gái của Dương Mịch, bởi cô vốn có mâu thuẫn với bố mẹ chồng cũ.

Cô chỉ được phép gặp con trong khách sạn hay nhà hàng. Mặc khác, Dương Mịch có được gặp con hay không phụ thuộc vào Lưu Khải Uy nếu anh đồng ý đưa Tiểu Gạo Nếp tới hay không. Giờ đây, sự nghiệp của Dương Mịch ngày càng phất, cô muốn gặp con gái để chăm sóc cho cô bé nhưng lại bị bố mẹ Lưu Khải Uy ngăn cản.

Lưu Khải Uy đang hạnh phúc bên tình mới Theo thông tin, Lưu Khải Uy cũng đang tận hưởng hạnh phúc với bạn gái ở Bắc Kinh. Dương Mịch muốn gặp con nhưng vẫn chỉ là người chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho cô bé. Cô đang nỗ lực đưa Tiểu Gạo Nếp về Bắc Kinh nuôi dưỡng.

Dương Mịch quyết tâm đưa con gái về Bắc Kinh nuôi dưỡng. Tiểu Gạo Nếp hiện đã 8 tuổi và đang học tại một trường quốc tế. Cô bé được cho biết thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.

Sau ồn ào, Dương Mịch bất ngờ chúc chồng cũ Lưu Khải Uy sớm tìm được tình yêu mới Dù chia tay đã nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.

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