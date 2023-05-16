Sự nghiệp thụt lùi của Dương Mịch ở tuổi 37

Có lẽ đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc cô không còn liên quan đến Gia Hành Thiên Hạ. Được biết, Gia Hành Thiên Hạ do Dương Mịch, Tăng Gia và Triệu Nhược Nghiêu góp vốn thành lập từ năm 2013. Vợ cũ của Lưu Khải Uy không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn giữ vai trò cổ đông hàng đầu của công ty này với 15% cổ phần.

Vào tháng 2/2023, phòng làm việc của Dương Mịch đã có động thái ngầm xác nhận nghi vấn nói trên. Cụ thể, trên văn bản thanh minh được phòng làm việc công bố ngày 2/2/2023, con dấu đã không còn chữ Gia Hành mà được đổi thành Phòng làm việc văn hóa điện ảnh truyền hình Dương Mịch.

Về tranh chấp phiên vị, Dương Mịch, nữ diễn viên khẳng định cô sẵn sàng chấp nhận nhường quyền lợi, vì muốn có một vai diễn hay. "Có thể khiến một diễn viên cảm động thì phải là kịch bản tốt, vai diễn hay, người cộng tác giỏi, ê-kíp tốt. Nhiệm vụ hàng đầu của diễn viên là đắp nặn nhân vật, mỗi nhân vật lại có vị trí riêng và đều có ý nghĩa tồn tại của mình. Ở thời đại này, nếu là vàng, nhất định không bị che khuất ánh sáng, mà thứ tự sắp xếp tên kia, đều phải nhường chỗ cho nhân vật", Dương Mịch viết.

Việc Dương Mịch quyết định nhận vai trò phiên hai trong bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1994, nhường phiên một cho nam chính Tần Hạo khiến người hâm mộ và công chúng bất ngờ, cũng thể hiện nhiều vấn đề.

Dương Mịch nhận phim ở phiên 2 khiến dân tình bàn tán.

Theo đó, "phiên vị" trong giới giải trí Trung Quốc là chủ đề rất nhạy cảm. Phiên vị hay chính là thứ tự ưu tiên của nhà sản xuất cho diễn viên trong dự án. Người có phiên vị cao thường có thời lượng xuất hiện nhiều hơn, trên poster tên sẽ đứng đầu, hình ảnh quảng bá lớn hơn. Do đó, phiên vị còn thể hiện địa vị trong giới và mức độ nổi tiếng của ngôi sao đó.

Diễn xuất thụt lùi, "nữ vương dầu mỡ"

Theo Sohu, mới đây trong một chủ đề được hàng trăm người bàn luận trên Weibo mang tên "Nữ diễn viên mang lại cảm giác dầu mỡ nhất?", Dương Mịch đứng thứ nhất với hơn 52.000 lượt bình chọn. Cuối năm 2022, trang Sohu cũng đánh giá Dương Mịch trở thành "Nữ vương dầu mỡ" của năm với phần thể hiện kém cỏi trong phim Định luật 80/20 của tình yêu.

"Dầu mỡ" là tính từ mà khán giả Trung Quốc sử dụng để miêu tả cách diễn xuất rập khuôn, công thức, tuổi tác của diễn viên không phù hợp với độ tuổi nhân vật, khiến người xem cảm thấy chán ngán.

Dương Mịch gắn với danh xưng không tích cực là "nữ vương dầu mỡ" của màn ảnh Hoa ngữ.

Dương Mịch còn lại gì khi rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ?

Theo Sina, Dương Mịch nắm giữ 15% cổ phần tại công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Trước đó, nữ diễn viên PR hình tượng bà chủ quyền lực, với khả năng nâng đỡ các ngôi sao trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long, Trương Bân Bân. Vai trò này giúp nâng cao địa vị của Dương Mịch trong giới giải trí.

Sohu thông tin, Dương Mịch vẫn được hưởng lợi nhuận từ Gia hành Thiên Hạ dù ngừng hợp tác. Nữ diễn viên hiện đang là cổ đông lớn của Điện ảnh, Truyền thông Tây An Gia Hành - công ty con của Gia Hành Thiên Hạ.

Rời Gia Hành, Dương Mịch vẫn là bà chủ lớn.

Nữ chính của “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa” còn là chủ độc lập của 3 studio, có vốn đầu tư và cổ phần trong 3 công ty điện ảnh khác. Vì thế, tài nguyên nghệ thuật hay lợi nhuận thu về hàng năm của cô không bị ảnh hưởng khi thiếu vắng công ty quản lý chống lưng.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Mịch đi xuống, không chỉ diễn xuất bị chê kém mà tác phẩm cũng không được đánh giá cao về chất lượng. Nguyên nhân sa sút của nữ diễn viên là do cô chạy theo số lượng, thay vì chất lượng.

Dương Mịch muốn tái tạo lại sự nghiệp, danh tiếng ở tuổi 37, sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ.

Cô dành nhiều thời gian tham gia show giải trí, bỏ bê trau dồi diễn xuất. Với tư cách người phát triển Gia Hành Thiên Hạ, Dương Mịch phải đánh đổi danh tiếng cá nhân để nâng đỡ sao mới, diễn xuất trong những bộ phim chất lượng thấp do công ty sản xuất.

Theo Sina, rời khỏi công ty Gia Hành Thiên Hạ vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho Dương Mịch. Nữ diễn viên sẽ mất đi sự hỗ trợ về mặt truyền thông của một trong những công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc. Nhưng ngược lại, ngôi sao Tam sinh tam thế không phải gánh theo đàn em, có thể tự do lựa chọn dự án chất lượng, phù hợp với độ tuổi của cô.

Khán giả mong đợi sự bức phá của nàng tiểu hoa

Với việc rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ, Dương Mịch nhắc nhiều về "sơ tâm", tâm nguyện ban đầu của cô khi bước chân vào giới giải trí là trở thành một diễn viên giỏi. Do đó, nữ diễn viên chia sẻ thời gian tới, cô tập trung cho diễn xuất và mong khán giả chờ đón các tác phẩm mới của cô.