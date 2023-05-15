Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át?

Sao quốc tế 15/05/2023 11:36

Tạo hình của Lưu Thi Thi trong phim mới bất ngờ bị cộng đồng mạng so sánh với Dương Mịch.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng.

Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 1
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ

Mới đây, trong buổi chiêu thương của Tencent, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên đã chính thức công bố vai nữ chính do Lưu Thi Thi đảm nhận. Những tạo hình đầu tiên của nàng tiểu hoa khiến dân tình chú ý.

Người đẹp đang tham gia dự án phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, cô sẽ vào vai Đông Phương Hoài Trúc xinh đẹp dịu dàng, sở hữu tinh lực mạnh mẽ. Sau nhiều năm dành thời gian lui về hậu trường chăm sóc chồng con, Lưu Thi Thi quay trở lại vai trò diễn xuất.

Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 2
Những tạo hình đầu tiên của nàng tiểu hoa khiến dân tình chú ý

Khi công bố tạo hình, nàng tiểu hoa diện một bộ trang phục màu xanh, tay cầm sáo ngọc đứng giữa rừng trúc. Tạo hình này được nhận xét là làm tôn lên vẻ đẹp tao nhã, thoát tục của Lưu Thi Thi.

Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 3
Tạo hình này được nhận xét là làm tôn lên vẻ đẹp tao nhã, thoát tục của Lưu Thi Thi

Ngoài ra, bà xã Ngô Kỳ Long còn một tạo hình khác trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Lần này, Lưu Thi Thi xuất hiện với bộ trang phục màu vàng nhạt, kiểu tóc đơn giản giúp cô nàng càng xinh đẹp, trong trẻo hơn nữa. Khí chất tiên nữ thoát tục của nàng tiểu hoa 85 khiến nhiều người không thể rời mắt. Khán giả đang vô cùng mong đợi những tạo hình chính thức của Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 4
Lưu Thi Thi xuất hiện với bộ trang phục màu vàng nhạt, kiểu tóc đơn giản giúp cô nàng càng xinh đẹp, trong trẻo hơn
Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 5
Khán giả đang vô cùng mong đợi những tạo hình chính thức của Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Bên cạnh đó, cũng có người đặt lên bàn cân so sánh tạo hình của Lưu Thi Thi và Dương Mịch trong hai phần Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Nếu bà xã Ngô Kỳ Long đẹp thanh tao, thoát tục thì Dương Mịch lại quyến rũ, ma mị đúng chất hồ ly. Bên cạnh đó, không khó để nhận ra phong cách tạo hình của Dương Mịch và Lưu Thi Thi trong hai phần phim cũng có sự đối lập rất lớn. Nếu Đồ Sơn Hồng Hồng rực rỡ như lửa thì Đông Phương Hoài Trúc lại nhẹ nhàng, thướt tha.

Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 6
Cũng có người đặt lên bàn cân so sánh tạo hình của Lưu Thi Thi và Dương Mịch trong hai phần Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
Lưu Thi Thi toát ra vẻ đẹp 'không vướng bụi trần' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có bị lấn át? - Ảnh 7
Tạo hình Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch trong phim

Được biết, dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã chính thức được khai máy vào ngày tháng 7/2022 và đang bước vào khâu hậu kỳ chuẩn bị lên sóng. Khán giả đang vô cùng mong đợi phần Trúc Nghiệp Thiên sớm được khai máy trong thời gian tới đây. 

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