Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên đã chính thức công bố nữ chính cùng loạt ảnh poster tạo hình đầu tiên của nhân vật chính. Theo đó, nữ chính của phần phim này sẽ do Lưu Thi Thi đảm nhận.

Có thể thấy, Lưu Thi Thi xuất hiện trong tạo hình đầy thanh thoát trong trang phục xanh lá, vừa có phần dịu dàng vừa có phần mạnh khiến dân tình hết lời khen ngợi. Bên cạnh đó, không ít khán giả không khỏi hóng đợi phía sản xuất sẽ sớm công bố danh tính nam chính của bộ phim.

Trước đó, những cái nam chính được của dự án được đồn đoán gọi tên La Vân Hi và Tiêu Chiến. Theo đó, dân tình ủng hộ La Vân Hi vào vai nam chính của dự án này hơn vì anh chàng được mệnh danh là ‘mỹ nam cổ trang’, visual hoàn hảo phù hợp với nữ chính Lưu Thi Thi. Còn Tiêu Chiến thì visual cũng đỉnh cao không cần bàn cải nhưng netizen lại phản đối vì vấn đề liên quan đến phiên vị.