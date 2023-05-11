Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên

Sao quốc tế 11/05/2023 12:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên đã chính thức công bố nữ chính do Lưu Thi Thi đảm nhận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên đã chính thức công bố nữ chính cùng loạt ảnh poster tạo hình đầu tiên của nhân vật chính. Theo đó, nữ chính của phần phim này sẽ do Lưu Thi Thi đảm nhận.

Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 1Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 2Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 3Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 4

Có thể thấy, Lưu Thi Thi xuất hiện trong tạo hình đầy thanh thoát trong trang phục xanh lá, vừa có phần dịu dàng vừa có phần mạnh khiến dân tình hết lời khen ngợi. Bên cạnh đó, không ít khán giả không khỏi hóng đợi phía sản xuất sẽ sớm công bố danh tính nam chính của bộ phim.

Trước đó, những cái nam chính được của dự án được đồn đoán gọi tên La Vân Hi và Tiêu Chiến. Theo đó, dân tình ủng hộ La Vân Hi vào vai nam chính của dự án này hơn vì anh chàng được mệnh danh là ‘mỹ nam cổ trang’, visual hoàn hảo phù hợp với nữ chính Lưu Thi Thi. Còn Tiêu Chiến thì visual cũng đỉnh cao không cần bàn cải nhưng netizen lại phản đối vì vấn đề liên quan đến phiên vị.

Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 5Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 6

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng khó có khả năng La Vân Hi và Tiêu Chiến đảm nhận vai này. Được biết, La Vân Hi vừa mới vào phim trường Nhan Tâm Ký, còn Tiêu Chiến đang có kế hoạch tham gia cho các dự án điện ảnh sắp tới.

Lưu Thi Thi '3 phần dịu dàng, 7 phần mạnh mẽ' trong ảnh poster chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên - Ảnh 7

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime. Dự án tổng cộng có ba phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Ở phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính. Kịch bản chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hồ yêu Hồng Nương là người chuyên mua bán ký ức kiếp trước, khi người và yêu rơi vào lưới tỉnh, loài yêu có thể sống hàng vạn năm còn tuổi thọ con người ở nhân gian có hạn, sau khi luân hồi chuyển kiếp sẽ quên hết ký ức kiếp này.

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