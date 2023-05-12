Lưu Thi Thi và 'tình trẻ' Lưu Vũ Ninh đầy chất tiên khí trong loạt ảnh của Nhất Niệm Quan Sơn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã tung poster của cặp đôi chính vào ngày hội chiêu thương. Dự án hiện đang chờ cấp giấy phép lên sóng khiến các khán giả háo hức mong chờ.

Được biết, dự án đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường phim Hoa Ngữ. Ngay từ khi công bố một số hình ảnh từ hậu trường quay phim, Lưu Thi Thi đã khiến khán giả trầm trộ và hết lời khen ngợi về tạo hình nhân vật cổ trang vô cùng xinh đẹp, khí chất của mình.

Trước đó, Ninh Manh Ảnh Nghiệp – hãng phim sản xuất bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn đã hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất một bộ phim cổ trang Ngược Dòng. Tuy nhiên, nhiều khán giả vô cùng tức giận vì cho rằng hãng phim này bán văn hóa Trung Quốc cho nước ngoài. Họ cho rằng dòng phim cổ trang tiên hiệp vốn là đặc sản của Trung Quốc, lấy cảm hứng từ đạo giáo, văn hoá và Hán phục nên không phù hợp làm phim Hàn Quốc.

Nhiều fan hâm mộ của bộ phim cho rằng điều này khiến Nhất Niệm Quan Sơn có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Tuy nhiên, dự án Tình Yêu Thôi Mà (Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính) cùng hãng phim với Nhất Niệm Quan Sơn vẫn được lên sóng và đạt nhiều thành tích cao. Chính vì thế đã giảm đi nỗi lo phần nào của các fan hâm mộ về ‘an nguy’ của bộ phim.

Nhất Niệm Quan Sơn là một tác phẩm với kịch bản gốc, không có bất kỳ nguyên tác nào. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh), Vu Thập Tam (Phương Dật Luân), Dương Doanh (Hà Lam Đậu), Nguyên Lộc (Trần Hạo Ninh) và những người khác. Họ cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cùng nhau trải qua giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, và cùng nhau phát triển.