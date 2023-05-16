Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng

Sao quốc tế 16/05/2023 16:36

Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi chứng kiến cảnh Dương Mịch lần đầu ôm hôn tình trẻ kém 6 tuổi trước mặt mọi người. 

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lưu Khải Uy, chuyện đời tư của Dương Mịch luôn được công chúng quan tâm. Bởi chồng cũ đã có tình yêu mới còn cô vẫn lẻ bóng một mình. Trước những tin đồn tình cảm hậu ly hôn, Dương Mịch vẫn chọn cách im lặng. 

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 1

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 2
Hậu ly hôn, chồng cũ đã có tình yêu mới còn Dương Mịch vẫn lẻ bóng một mình - Ảnh: Internet

Thế nhưng gần đây, hình ảnh cô nàng có màn khóa môi ngọt lịm cùng chàng trai trẻ khiến dân tình vô cùng sửng sốt. 

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 3
Dương Mịch và tình trẻ công khai hôn nhau khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Được biết, đó là hình ảnh trong một cảnh quay của bộ phim "Hồ Yêu tiểu hồng nương" với nam chính là Cung Tuấn. Dù hình ảnh khá mờ nhưng phản ứng hóa học giữa Dương Mịch cùng mỹ nam 1992 khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. 

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 4
Được biết, đây là hình ảnh trong một cảnh quay của bộ phim "Hồ Yêu tiểu hồng nương" - Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2022, Dương Mịch xác nhận trở thành nữ chính trong bộ phim cổ trang "Hồ Yêu tiểu hồng nương" cùng Cung Tuấn. Việc chênh lệch tuổi tác chị em đến 6 tuổi khiến người hâm mộ lo ngại về những phân cảnh tình cảm trong phim sẽ khó đạt được cảm xúc cao trào. Thế nhưng chỉ với hình ảnh được tiết lộ này, Cnez cũng phần nào hào hứng hơn trong lúc chờ đợi bộ phim công chiếu.

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 5
Dương Mịch và Cung Tuấn xác nhận tham gia trong dự án phim mới "Hồ Yêu tiểu hồng nương" - Ảnh: Internet

Cung Tuấn (1992) là một nam diễn viên người Trung Quốc. Anh xuất thân trong một gia đình bình thường, không liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật. Mối nhân duyên của Cung Tuấn đối với diễn xuất bắt nguồn từ những người bạn cùng lớp khi họ đang học diễn xuất, anh tò mò và bắt đầu tìm hiểu, từ đó quyết tâm đến Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim "Sơn Hà Lệnh" (2021).

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 6
Poster "Hồ Yêu tiểu hồng nương" được công bố - Ảnh: Internet

Cung Tuấn bén duyên với nghề diễn khá là trễ so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Từ nhỏ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên. Mãi cho đến năm 23 tuổi, anh mới chính thức bước vào nghề. Cung Tuấn từng chia sẻ rằng, nhờ bạn của mình nên anh mới có cơ duyên trở thành diễn viên. 

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 7

Dương Mịch công khai hôn 'phi công trẻ' kém 6 tuổi khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 8
Hiện dân tình đang ngóng trông ngày "Hồ Yêu tiểu hồng nương" phát sóng - Ảnh: Internet

 

Hiện cộng đồng mạng đang mong chờ thông tin phát sóng bộ phim "Hồ Yêu tiểu hồng nương" của Dương Mịch và Cung Tuấn. Một số dân tình cho rằng nhìn nam thanh nữ tú ở cạnh nhau cũng khiến họ rạo rực không kém, cho rằng phản ứng hóa học của cặp đôi sẽ giúp xóa nhòa khoảng cách tuổi tác của cả hai.

 

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