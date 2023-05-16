Dương Mịch khoe nhan sắc 'trẻ mãi không già' trong 'Hồ yêu tiểu hồng nương'

Sao quốc tế 16/05/2023 07:40

 Với tạo hình ở bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương - Nguyệt hồng, Dương Mịch tiếp tục khiến khán giả phải xuýt xoa vì nhan sắc như bị thời gian bỏ quên.

Trong giới điện ảnh Hoa ngữ, Dương Mịch luôn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất. Với vai diễn Hồ yêu tiểu hồng nương - Nguyệt hồng, cô đã tiếp tục chinh phục khán giả với nhan sắc ngọt ngào và trẻ trung. Tuy nhiên, bộ phim không chỉ có sự xuất hiện của Dương Mịch mà còn có 6 "nàng thơ" xinh đẹp khác, gồm Quách Hiểu Đình, Hồ Liên Hinh, Ôn Tranh Vanh, Chúc Tự Đan, Trần Dao và Trần Đô Linh.

Mới đây, một đoạn video ghi lại tạo hình của các nữ diễn viên trong Hồ yêu tiểu hồng nương - Nguyệt hồng đã được tung lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các fan hâm mộ phim Hoa ngữ. Điều này cho thấy sự chú ý đặc biệt dành cho bộ phim này và đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch trong một vai diễn mới.

Dương Mịch khoe nhan sắc 'trẻ mãi không già' trong 'Hồ yêu tiểu hồng nương' - Ảnh 1Dương Mịch khoe nhan sắc 'trẻ mãi không già' trong 'Hồ yêu tiểu hồng nương' - Ảnh 2

Trước đó, thông tin phim mới cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQIYI, ê-kíp đã cho chia sẻ poster cực đẹp của cặp đôi chính. Đồng thời, phía phòng làm việc của Dương Mịch cũng góp vui bằng một bài đăng trên Weibo với nội dung: “Cảm ơn mọi người đã công nhận và ủng hộ, Đồ Sơn Hồng Hồng mong chờ được cùng mọi người gặp mặt”.

Trong các poster mới mừng ngày phim đạt 1 triệu tài khoản đặt trước, nhan sắc và khí chất của Dương Mịch và Cung Tuấn được khen hết lời. Đặc biệt, cặp đôi trông không quá chênh lệch về tuổi tác, nguyên nhân một phần là do sự hỗ trợ từ đội ngũ hóa trang vô cùng chuyên nghiệp. 

Dương Mịch khoe nhan sắc 'trẻ mãi không già' trong 'Hồ yêu tiểu hồng nương' - Ảnh 3Dương Mịch khoe nhan sắc 'trẻ mãi không già' trong 'Hồ yêu tiểu hồng nương' - Ảnh 4

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng là một trong những dự án cổ trang nổi tiếng nhất hiện nay. Tuy mang danh cấp S+, lại có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám như Dương Mịch.

Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng đại tỷ hồ yêu mạnh nhất của Hồ tộc, với nhan sắc kiêu kỳ xinh đẹp và sức mạnh bất phàm, Hồng Hồng nắm giữ số mệnh tộc Đồ Sơn và có sứ mệnh thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc. Đại tỷ Hồ tộc cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn thủ vai) trong một dịp bất ngờ. Từ đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự ngăn cách bởi dòng máu người và yêu khiến cả hai phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm.

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